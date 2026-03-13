El Festival de Circo realizará su tercera edición con funciones y capacitaciones en distintos puntos de Paraná

El Festival Entrerriano de Circo (Fecir) celebrará su tercera edición entre este viernes 13 y domingo 15 de marzo en la capital entrerriana, con una programación que contará con espectáculos abiertos al público y espacios de formación para artistas y personas interesadas en las disciplinas circenses. La propuesta se desarrollará en espacios públicos como el Anfiteatro Linares Cardozo del barrio San Agustín, la Plaza de las Naciones y el Parque Gazzano.

La apertura del festival está prevista para este viernes a las 18 en el Anfiteatro Linares Cardozo, ubicado en calle El Rodeo 700, en el barrio San Agustín. Allí se realizará la Varieté de Apertura, que marcará el inicio de tres jornadas consecutivas de actividades. La programación continuará el sábado con una gala nocturna en la Plaza de las Naciones, a partir de las 21, y culminará el domingo en el Parque Gazzano con una caravana y una nueva varieté que funcionará como cierre del encuentro.

En diálogo con las artistas circenses Julieta Zalazar y Daniela Farfala, integrantes del equipo organizador, señalaron en programa Cosas que Pasan (Radio Plaza 94.7) que esta tercera edición se concreta en un momento complejo para la actividad cultural, aunque remarcaron la importancia de sostener este tipo de iniciativas colectivas. "Estamos acá recontentos con la tercera edición, asombrados, asombradas, porque el contexto es muy hostil, entonces es lindo que suceda en la ciudad un festival de circo que pueda traer un momento de encuentro entre familias, amistades, seres queridos y que puedan disfrutar de un espectáculo libre, gratuito, con aporte a la gorra por supuesto", expresó Farfala durante la entrevista.

Uno de los rasgos distintivos de la edición de este año será la decisión de descentralizar las funciones y llevarlas a diferentes sectores de la ciudad. Según explicó la artista, las dos ediciones anteriores se desarrollaron principalmente en espacios céntricos, mientras que ahora la propuesta busca ampliar el alcance. "La particularidad de esta tercera edición es que las funciones van a estar en diferentes puntos de la ciudad, no van a estar solo en el centro o en el teatro. La idea es poder mover las funciones, llevar el circo a los extremos de la ciudad", indicó.

En ese sentido, Zalazar dijo que la intención es que el espectáculo llegue a públicos diversos: "La idea es llevar el circo un poco más a la periferia para que llegue a los barrios, a los distintos públicos, a todos los chicos, y compartirlo con todo el mundo".

Además de las funciones abiertas, el festival incluirá actividades de formación destinadas tanto a artistas circenses como a personas interesadas en acercarse por primera vez a estas disciplinas. Durante la jornada del sábado se realizarán cuatro seminarios vinculados con distintas técnicas del circo, entre ellas parada de manos, malabares, maquillaje artístico y acrobacias aéreas. Los talleres están pensados para personas mayores de edad.

"Los talleres son un poco la dinámica del festival, generar un espacio de encuentro para las personas que estén interesadas en involucrarse en el mundo del circo. También para personas que simplemente quieran acercarse. Los talleres no son específicos solo para quienes ya vienen entrenando, sino que están abiertos a todo público", explicó Farfala. Según detallaron las organizadoras, en esta edición se decidió concentrar todas las instancias formativas en una sola jornada, una forma de reorganizar el trabajo luego de experiencias anteriores con una programación más extensa.

El festival también contará con la participación de artistas provenientes de distintos puntos del país e incluso del exterior, lo que da cuenta del crecimiento que ha tenido la propuesta desde su primera edición. Farfala comentó que el evento comenzó a ganar visibilidad en la escena circense y que cada vez son más los artistas que se comunican para participar. "Nos contactan artistas de toda la provincia, de todo el país, de afuera también, así que se está haciendo sentir lo que nosotros quisiéramos para poder sostenerlo en el tiempo", señaló.

Entre los invitados habrá artistas de Buenos Aires, Santa Fe y otras localidades entrerrianas, además de una performer que actualmente reside en Francia y que decidió coordinar su viaje a Argentina para participar del festival. "Hay una artista que es de acá de Paraná pero se fue a vivir a Francia hace siete años y se contactó con nosotros cuando terminamos la segunda edición para ver si podía coincidir. Ella volvía a Argentina y quería coincidir justo con la fecha del festi para poder estar. Entonces se dio y está acá", relató Farfala.

El encuentro es organizado de manera autogestionada por un equipo reducido de artistas, que además de producir las funciones se encargan de la logística, la gestión de recursos y la articulación con instituciones públicas y privadas. En ese sentido, Farfala explicó que la autogestión forma parte de una definición del colectivo que impulsa el festival. "La autogestión en sí es una decisión política que tenemos como equipo. No es estar solo o sola, sino generar redes, conocer a quién contactar, organizarse con tiempo. Es mucho esfuerzo, es mucha voluntad y también muchas horas de trabajo que en los trabajos artísticos muchas veces no se tienen en cuenta", afirmó.

Para concretar esta edición, el festival recibió apoyo del Fondo Económico de Incentivo a las Culturas, las Artes y las Ciencias (FEICAC), del Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (Contier), de la Municipalidad de Paraná y de diversos auspiciantes privados. Las organizadoras señalaron que ese acompañamiento permite cubrir parte de los gastos que implica la realización de un encuentro de estas características.

Finalmente, las artistas dijeron que el cierre del festival tendrá lugar el domingo en el Parque Gazzano. "La varieté arranca a las 18, pero convocamos un ratito antes porque va a haber una caravana payasa y algunas sorpresas", anticiparon las organizadoras durante la entrevista.