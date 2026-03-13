Allende sobre reforma previsional: "Es fácil para AGMER oponerse al cambio"

El secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Ángel Allende, habló de la reforma previsional que avanza en la Provincia y marcó distancia con el resto de los sindicatos del Estado en torno a la postura frente a los cambios que proyecta el Gobierno, y en particular con los gremios docentes por la vigencia de regímenes especiales de retiro.

“Podemos hacernos los distraídos o no, pero todos conocemos el espíritu de esta reforma y dónde pueden estar algunos de los problemas o cuestionamientos que cada uno de los sectores deberá discutir. Nosotros, desde UPCN, hemos buscado a tres personas, técnicamente sumamente capacitadas, para trabajar en el tema de la Caja de Jubilaciones para que nos asesoren, para que estudien y que nos permitan un análisis muy profundo, muy serio y propongamos lo que nos parece correcto”, aseguró en diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.

El dirigente aseguró que UPCN pretende “un análisis por sector, porque cuando tenemos que tirar del carro, los sectores que menos perjudican a la Caja deberán hacer menores esfuerzos y los sectores que más déficit producen a la Caja, deberán hacer mayor esfuerzo. Esto sería solidario, porque si no sería como siempre, se corta el hilo por lo más delgado. Pero esta es una discusión que recién empieza. Nosotros dijimos dos o tres parámetros que no estamos dispuestos ni a sentarnos a discutir si esos temas no se ponen sobre la mesa y a partir de allí, si se acepta, discutiremos todo”, publicó EntreRíosAhora.

“Acá no hay que andar con cosas escondidas, porque si no es muy fácil. Acá algunos se van a rasgar las vestiduras, diciendo que están en contra y que a la Caja no hay que tocarla. Claro, decimos eso y después que explote, total a lo mejor ellos ya no van a estar cobrando ni la jubilación, pero los que vengan atrás de ellos se van a perjudicar. ¿Por qué? Porque son los sectores que producen las mayores cantidades de déficit de la Caja -planteó Allende-. Nadie deja de reconocer que las personas a los 60 años son jóvenes”.

-Uno de los sindicatos que se oponen a la reforma es Agmer, que plantea que la Ley 8.732 “no se toca”.

-Claro y que reviente todo. Total, ellos se jubilan a los 45, a los 52 años. Qué fácil que es para ellos. Nosotros nos jubilamos a los 62. Entendemos que hay que discutir los regímenes especiales. El régimen especial se tocará en una discusión por sector con regímenes especiales que cada sector tenga. En el área nuestra, el único régimen especial es muy chiquito, que es el de salud mental. Está muy acotado. Pero los demás tributan 30 años y aportan 30 años y se jubilan con el 62 los varones de edad, como dice la ley. Y a los 58 la mujer. Pero yo me jubilo a los 62, y otros se jubilan a los 55 años. Si vamos a hacer un ajuste donde el ajuste lo haga la cocinera, el ordenanza y el otro sector nos mire desde arriba, nosotros no estamos dispuestos ni a sentarnos a discutir. Este esfuerzo lo hacemos entre todos y con seriedad o nosotros no estamos dispuestos a discutir.

-¿Por dónde debería empezar la reforma? ¿Qué debería sincerarse? ¿El tema de la edad o por dónde iría?

-Lo que nosotros tenemos que salvar es que se pueda pagar el 82%. Y si la Caja está necesitando aportes, bueno, ya hicimos el 3% más de aporte, y ahora aportamos el 19%. Ahora, todos deberíamos tener un régimen parecido. Si se acuerda que el activo tiene que aportar 35 años, que aporte todo el mundo 35. Perfecto. Yo aporto 35 años y me jubilo con 62 años. A partir de los 62 voy a cobrar mi jubilación. Otros, como no se toca el régimen especial, se van a seguir jubilando a los 52. No estoy de acuerdo. Nosotros no vamos a permitir que las cocineras y los ordenanzas y el escalafón general aporte para que otros sectores cobren 10 años más que ellos sin aportar. No me parece justo.