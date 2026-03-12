Policías retirados se movilizaron en Paraná por reclamos salariales

Policías retirados y autoconvocados se concentraron este jueves en la Plaza Mansilla, en Paraná, para visibilizar la situación salarial que atraviesa el sector y reclamar mejoras en sus haberes.

La manifestación reunió a exintegrantes de la fuerza que denunciaron que los ingresos se encuentran rezagados frente al costo de vida. “Este gobierno tiene los sueldos congelados hace varios meses. Lo poco que ha dado no alcanza para cubrir ni siquiera la canasta básica”, comentó Pedro a Radio Plaza, uno de los retirados presentes en la plaza.

Durante la concentración también remarcaron que, a diferencia de otros trabajadores, no cuentan con representación gremial que impulse sus reclamos. “Estamos sin gremio y nadie que proteste por nosotros. Aparte como es sabido, el activo no puede participar en protesta ni reclamos”, explicó el manifestante.

Los participantes señalaron que la convocatoria surgió de manera autoconvocada y que el objetivo es visibilizar la situación del sector y reclamar respuestas de las autoridades provinciales frente a la pérdida del poder adquisitivo de los haberes.