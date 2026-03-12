Impresionante accidente en Santa Fe: un camión se quedó sin frenos y provocó un choque entre cinco vehículos

Un fuerte choque en cadena se produjo cerca de las 7 de este jueves sobre el kilómetro 2 de la ruta provincial 1 en Santa Fe, a la altura de la torre Mocoví, donde cinco vehículos terminaron involucrados en una colisión múltiple. Pese a la violencia del impacto y los importantes daños materiales, no se registraron víctimas fatales.

El siniestro ocurrió cuando varios vehículos se encontraban detenidos ante un semáforo. Entre ellos había una camioneta Honda, un camión, un Chevrolet Corsa y otros rodados que aguardaban la habilitación del paso. De acuerdo con los primeros relatos de los presentes, un camión que circulaba detrás no logró frenar a tiempo y terminó impactando contra la fila de vehículos, lo que provocó un efecto dominó.

Una de las conductoras que quedó en el lugar del choque relató que, mientras esperaba la luz verde, comenzó a escuchar “ruidos de chapas retorciéndose”. Al mirar por el espejo retrovisor advirtió que un camión se le venía encima, por lo que liberó ligeramente el freno y avanzó unos metros aprovechando que el vehículo que tenía delante comenzaba a moverse. Esa maniobra permitió que el impacto del camión que venía detrás apenas alcanzara a rozar la parte trasera de su camioneta.

Tras el impacto descendió del vehículo y descubrió que había varios rodados más involucrados, entre ellos un Chevrolet Corsa que quedó prácticamente destruido en su parte delantera.

El conductor de ese auto sufrió golpes y cortes en el rostro y en las manos, aunque permaneció consciente en todo momento. Según quienes lo asistieron en los primeros minutos, el volante había quedado muy cerca del asiento debido a la deformación del habitáculo, lo que hacía difícil imaginar cómo había logrado salir del vehículo por sus propios medios, registró diario Uno Santa Fe.

El joven fue atendido en el lugar por personal del 107, mientras efectivos policiales organizaban el tránsito y tomaban las primeras actuaciones.

El camión que causó la colisión pertenece a una empresa arrocera y su conductor admitió que el vehículo sufrió una falla en el sistema de frenos, lo que le impidió detenerse a tiempo.

La mecánica del hecho indica que ese camión impactó contra una camioneta que circulaba delante, la cual a su vez empujó al Chevrolet Corsa, que terminó incrustado contra otro camión que estaba detenido en el semáforo.

El resultado fue una cadena de cinco vehículos chocados, con importantes daños materiales y una escena que, por la magnitud del impacto, hacía temer consecuencias mucho más graves.

Sin embargo, pese a la violencia del choque, los involucrados lograron salir con vida y el conductor del auto más afectado pudo ser asistido consciente, en lo que varios testigos describieron como un hecho “milagroso”.