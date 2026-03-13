Básquet: Central Entrerriano volvió a la punta con otro triunfo como local

En Gualeguaychú, Central Entrerriano le ganó por 84 a 79 a Centenario de Venado Tuerto, en el marco de una nueva fecha de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. con este nuevo halago, el elenco del sur entrerriano alcanzó su 13ª victoria en final en el estadio José María Bértora.

Las acciones en el sur entrerriano

Un primer tiempo muy parejo para ambos equipos, con un primer cuarto que pintaba para empate, pero la historia fue otra, Central Entrerriano logró imponerse firme ante la visita y logró sacar una mínima ventaja. En el segundo período el local aprovechó esa diferencia que tenía y tomó las riendas del partido para irse al vestuario 43-37.

En un comienzo la vuelta resultó efectiva para el conjunto santafesino, quien comenzó a encestar logrando achicar a dos puntos, pero el dueño de casa no lo dejó tomar mucho vuelo y le cortó las alas antes de tiempo, aunque la diferencia no fue enorme, Central Entrerriano siguió a la cabeza hasta el final.

Desde un principio ambos movieron sus bancas y le dieron ruedo a todos sus jugadores, pero las claves de la noche fueron Matías Aristu con 32 de valoración, 20 puntos, 13 rebotes, dos asistencias y una recuperación; y por el lado del local fue el ecuatoriano Johu Castillo con 29 de valoración, 25 puntos, seis rebotes, un tapón y una recuperación.

Este resultado le suma una victoria más al conjunto de Martín Pascal, quedando con un registro de 21-7, y por el lado de Fernando Aguilar y su equipo quedan 14-14, igualando victorias y derrotas.