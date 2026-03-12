Colón: una joven sufrió graves lesiones tras ser atropellada en la Ruta 135

Una joven de 20 años resultó con lesiones de gravedad tras ser atropellada este jueves al mediodía en la Ruta 135 -jurisdicción del departamento Colón-, a la altura del kilómetro 4½, en un siniestro vial cuyas causas se encuentran bajo investigación.

Según informó a ANÁLISIS la Jefatura Departamental de Policía de Colón, el hecho ocurrió cuando un vehículo Hyundai Creta, conducido por un hombre de 73 años oriundo de la provincia de Santa Fe, que viajaba acompañado por dos mujeres de 74 y 73 años, colisionó con la peatona.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, la joven —domiciliada en el barrio El Brillante— habría intentado cruzar la calzada hacia la banquina cuando fue impactada por la parte frontal del rodado.

Como consecuencia del fuerte impacto, una ambulancia la trasladó de inmediato al nosocomio local, donde se confirmó que presentaba lesiones de carácter grave.

En el lugar se iniciaron actuaciones y se realizan las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el siniestro.