Por el Mes de la Mujer, habrá actividades en Plaza Mujeres Entrerrianas

La jornada es organizada por la Municipalidad y se llevará adelante este viernes de 16:30 a 19:30, en la Plaza Mujeres Entrerrianas. Durante el encuentro se desarrollarán charlas informativas, espacios de intercambio, música en vivo y una clase abierta de movimiento.

La convocatoria es en el marco del mes de la Mujer, bajo el lema "Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas". La propuesta tiene el objetivo de concientizar, promover derechos y brindar información y atención sanitaria para mujeres y niñas.

Se desarrollarán charlas informativas y espacios de intercambio a cargo de profesionales de distintas áreas. Entre los temas previstos se encuentran: derechos conquistados y desafíos actuales; acceso a la justicia y acompañamiento en situaciones de violencia; educación en igualdad para niñas y adolescentes.

Además, se realizará un taller de autocuidado coordinado por psicólogas y trabajadoras sociales, y un espacio sobre salud integral de mujeres y niñas a cargo de ginecólogas y obstetras.

En paralelo, funcionará una posta de salud y derechos atendida por personal de enfermería, junto a un consultorio móvil donde se realizarán estudios de PAP, revisiones mamarias y derivaciones para mamografías y test de HIV.

Asimismo, habrá stands informativos de nutrición y odontología, orientados a la prevención y promoción de la salud. En el plano cultural y recreativo habrá un espacio artístico con música en vivo a cargo de la banda Triple E, presentaciones de grupos artísticos y una clase abierta de movimiento guiada por una profesora de zumba.

El cierre incluirá una caminata con abrazo simbólico a la plaza, una soltada de globos y sorteos solidarios, en una actividad pensada para reunir a la comunidad y reafirmar el compromiso con la igualdad y los derechos de todas las mujeres y niñas.