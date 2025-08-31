Argentina perdió con Brasil y es subcampeón de la AmeriCup

Este domingo se disputó la final de la AmeriCup en el estadio Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua. Argentina y Brasil volvieron a medirse reeditando la final de Recife 2022, ocasión en la que la Albiceleste se impuso por 75-73. Los árbitros del encuentro por la medalla de oro fueron Roberto Vázquez, Omar Bermúdez y Andrés Bartel.

El partido tuvo un escasísimo goleo en el que Brasil se impuso por muy poco. La mejor producción de Argentina en todo el partido fue en el primer cuarto: anotó 15 puntos. Es por eso que no sorprende que haya finalizado el partido con 4/27 triples: durante el final del tercer cuarto y el inicio del último, el equipo de Pablo Prigioni intentó siempre por esta vía sin éxito.

Retornando a los primeros 20 minutos de juego, Brasil logró una ligera ventaja a partir de lo hecho en el segundo cuarto. Los momentos en que consiguió poner candado en la zona pintada forzaron a Argentina a tomar lanzamientos incómodos que acrecentaron la diferencia. Al cabo de la primera mitad del juego, el conjunto de Aleksandar Petrovic ganaba por 31-24.

Si bien Brasil tuvo momentos del tercer cuarto en los que tuvo dos dígitos de diferencia, Argentina recuperó terreno y ambos equipos se secaron hacia el final, quedando el resultado clavado durante varios minutos en 42-36, tanteador con el que se fueron al descanso.

En el tramo final Argentina siempre estuvo lejos. Le costó mucho convertir y cuando Brasil consiguió romper su mala racha, el partido terminó. Si bien el equipo de Prigioni siguió luchando, la realidad es que la diferencia nunca bajó de los siete puntos. Al final fue victoria de Brasil por 55-47, con lo que se tomaron revancha de la derrota en 2022.

Con 14 puntos, Yago Santos fue el goleador de Brasil y del juego; mientras que en Argentina destacó Francisco Caffaro con apenas 11 tantos.

-SÍNTESIS-

Argentina 47-55 Brasil.



Parciales: 15-16 // 24-31 (9-15) // 36-42 (12-11) // 47-55 (11-13).



Formaciones:

ARGENTINA (47)

*Francisco Caffaro: 11pts, 5rbs, 2as, 2per, 1rec.

*Nicolás Brussino: 7pts, 7rbs, 1as, 2per, 1rec.

*Gonzalo Corbalán: 7pts, 9rbs, 1as, 2per.

*José Vildoza: 8pts, 4rbs, 4as, 1per.

*Juan Fernández: 2pts, 2rbs, 1per, 1rec, 1ta.

Juan Marcos: 2rbs, 1as, 1per.

Gonzalo Bressán: 2pts, 3rbs, 1per.

Juan Bocca: ---.

Juan Vaulet: 4pts, 7rbs, 2per, 1rec.

Santiago Trouet: 1rb, 1per.

Alex Negrete: 6pts, 5rbs, 1as, 1per.

DT: Pablo Prigioni.



BRASIL (55)

*Guilherme Deodato: 9pts, 5rbs, 1as, 1per.

*Yago Santos: 14pts, 2rbs, 5as.

*Lucas Dias: 2pts, 8rbs, 5as, 2per, 3rec, 1ta.

*Georginho De Paula: 5pts, 7rbs, 1as, 2rec, 5ta.

*Bruno Caboclo: 11pts, 7rbs, 1per, 1rec, 1ta.

Alexey Borges: 4pts, 1as, 1rec.

Vítor Benite: 8pts, 2rbs.

Reynan Santos: 2pts, 3rbs, 2rec.

Nathan Fernandes: 1rb, 1per.

DT: Aleksandar Petrovic.



*Inicialistas.



Árbitros: Roberto Vázquez - Omar Bermúdez - Andrés Bartel.



Estadio: Polideportivo Alexis Argüello, Managua (Nicaragua).