La Feria Provincial del Libro tendrá espectáculos gratuitos con Lalo Mir y artistas entrerrianos

Habrá música, danza, teatro, narración oral y una peña, con entrada libre y gratuita. Son iniciativas itinerantes de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos que tendrán presencia en la iniciativa, que se desarrollará del jueves 4 al sábado 6 de septiembre en el Centro de Convenciones de Concordia.

La Feria Provincial del Libro tendrá espectáculos gratuitos con Lalo Mir y artistas entrerrianosLa agenda de espectáculos es la siguiente.

-La Hora de las Ciudades (en conjunto con los municipios que participan)

Jueves 4 de septiembre a las 17, con artistas de Bovril.

Viernes 5 a las 17, con artistas de Gualeguay.

Sábado 6 a las 17, con artistas de Federación.

Conduce: Roberto Romani.

-Programa Doble

Jueves 4 a las 20, con narración oral de Víctor Villarraza y Teatro, con la obra El corazón del actor, del elenco Teatro del Bardo.

-Fogón Entrerriano

Viernes 5 a las 20, con música en vivo de Diana Zapata y Damián Lemes.

Cuac! (Cultura Activa)

Peña con música en vivo, conducida por Lalo Mir. Sábado 6 a las 20. Participan: Juan Manuel Bilat y su grupo, Jacinto Echandía (chef), Beba Wine (sommelier de vinos), Eduardo Etchepare (biólogo), José Lalo Álvarez (psiquiatra), La Pastelería 1026: Postre Concordia. Artistas invitados: María Luz Erazun, Marcos Trzuzkot, Benja Roskopf y Marianela Obispo.

Sobre la Feria Provincial del Libro

Es organizada por el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad local. Participarán: María Teresa Andruetto, Carlos Skliar, Guillermo Martínez, Marcelo Birmajer, Tute y La Cope. También habrá escritores y editoriales de la provincia, 60 stands, más de 50 actividades especiales y espectáculos.

Por otro lado, se ofrecerán recorridos literarios por la ciudad y el río. La lancha Nave Literaria brindará un paseo fluvial donde se compartirán historias e información cultural, uniendo Concordia con Salto, Uruguay (actividad arancelada, con inscripción); y el Bus Literario recorrerá las calles de la ciudad con información y lecturas (actividad gratuita, con inscripción).