Boca enlazó su tercer triunfo al hilo y se prende arriba

Este domingo la acción correspondiente al Torneo Clausura de la Liga Profesional comenzó en Mar del Plata. En el estadio José María Minella, Aldosivi recibió a Boca Juniors en un partido que tuvo el arbitraje de Sebastián Zunino, acompañado en el VAR por José Carreras.

En el desarrollo del juego ambos equipos carecieron de oportunidades de gol claras. Pese a eso, Boca tuvo una de las primeras con un desborde de Miguel Merentiel por izquierda tras el que quiso combinar con Edinson Cavani. El balón se desvió en el camino y parecía irse al córner, pero Jorge Carranza evitó el tiro de esquina.

Luego, Merentiel avanzó de izquierda hacia el centro y abrió para Brian Aguirre por derecha en un contragolpe, pero el remate del atacante dio en el cuerpo de Ignacio Guerrico, que llegó justo al cruce del ex Newell’s.

La respuesta del Tiburónfue con un remate desde afuera del área de Tiago Serrago que no engañó a Agustín Marchesín. Pese a que iba bajo y firme, el disparo acabó en manos del arquero ex Lanús.

Federico Gino tuvo la siguiente llegada en favor del conjunto marplatense. El mediocampista avanzó con el balón controlado por el costado derecho y sacó un potente disparo que se fue por encima del travesaño ante la atenta mirada de Marchesín.

La apertura del marcador llegó en el epílogo de la primera mitad. Luego de una buena salida en un tiro de esquina, Carranza tomó el balón e intentó jugar rápido para salir de contragolpe.

Carlos Palacios leyó la jugada y recuperó el balón por el costado derecho, desde donde envió un preciso centro para la llegada de Lautaro Di Lollo. Con un buen cabezazo, el defensor puso el 1-0 a los 47.

Ya en la segunda mitad, Aldosivi tuvo la primera llegada clara de peligro. Un balón largo a la medialuna del área llegó a la posición de Emiliano Rodríguez, que controló y abrió el balón para Serrago. El mediocampista sacó un potente remate bajo que Marchesín envió al tiro de esquina por el costado izquierdo.

Sobre el final, a los 35, Boca hizo gala de su arma predilecta desde el retorno de Leandro Paredes. El mediocampista campeón del mundo se encargó de un tiro de esquina desde la derecha en el que encontró precisamente a Rodrigo Battaglia. El mediocampista remató cruzado y venció a Carranza para el 2-0 que resultó definitivo.

Con la victoria, el Xeneize alcanzó los 12 puntos y se ubica tercero en la Zona A; mientras que el Tiburón quedó relegado a la última posición del grupo con apenas tres puntos. En la próxima fecha, Boca visitará a Rosario Central, el domingo 14 desde las 17.30; mientras que el equipo de Mariano Charlier será visitante de Sarmiento de Junín, el sábado 13, desde las 21.15.

-SÍNTESIS-

Aldosivi 0-2 Boca Juniors.



Goles:

47’PT: Lautaro Di Lollo.

35’ST: Rodrigo Battaglia.



Formaciones:

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidaín, Ignacio Guerrico; Federico Gino, Roberto Bochi, Martín García; Tiago Serrago, Tobías Cervera y Matías García.

DT: Mariano Charlier.



Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

DT: Miguel Russo.



Cambios:

ET: ingresó Tobías Leiva por Matías García (ALD).

ET: ingresó Ayrton Preciado por Martín García (ALD).

20’ST: ingresó Rodrigo González por Federico Gino (ALD).

22’ST: ingresó Alan Velasco por Miguel Merentiel (BOC).

22’ST: ingresó Exequiel Zeballos por Brian Aguirre (BOC).

28’ST: ingresó Emiliano Rodríguez por Roberto Bochi (ALD).

28’ST: ingresó Facundo De la Vega por Tobías Cervera (ALD).

37’ST: ingresó Williams Alarcón por Carlos Palacios (BOC).

45’ST: ingresó Leandro Brey por Agustín Marchesín (BOC).



Amonestados:

38’PT: Federico Gino (ALD).

42’PT: Ayrton Costa (BOC).

30’ST: Tobías Leiva (ALD).

32’ST: Yonathan Cabral (ALD).

32’ST: Leandro Paredes (BOC).



Árbitro: Sebastián Zunino. VAR: José Carreras.



Estadio: José María Minella.

Video: Liga Profesional.