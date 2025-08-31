Patronato y Atlanta repartieron puntos en el estadio Grella

Patronato no pudo aprovechar a Bonansea (en la foto, con la pelota): hubo imprecisión en los centros.

Este domingo el fútbol correspondiente a la Zona A de la Primera Nacional enfrentó a Patronato y Atlanta. Fue en el marco de la 29ª fecha del torneo, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y con arbitraje de Daniel Zamora.

De arranque en el partido intentó algo más Patronato. La posesión de la pelota fue del local, con Valentín Pereyra como el más desequilibrante por el costado derecho. Sin embargo, pesó mucho la imprecisión de Julián Marcioni durante los primeros instantes para que escasearan las ocasiones de gol.

Ordenado, Atlanta aguardó por su momento en el partido, que llegó pasados los 25 minutos. Las dos primeras ocasiones claras de gol fueron para el Bohemio: un bombazo de Jorge Valdez Chamorro que dio en el travesaño y un remate de Lucas Ambrogio que Alan Sosa rechazó con sus puños hacia la izquierda, luego de un mano a mano en el que a Jonathan Dellarrossa se le fue largo el control tras superar al arquero del Patrón.

Antes, el Patrón había tenido un cabezazo de Alan Bonansea que se fue desviado y un tiro libre de Juan Barinaga que Francisco Rago embolsó pese al intento de anticipo de Federico Castro.

Los hilos los manejaba Valdez Chamorro, por quien pasaban las acciones más interesantes durante la primera mitad. Pese a eso, la siguiente llegada estuvo en los pies de Nicolás Medina, que enganchó de izquierda al centro y sacó un zapatazo que se fue apenas por encima del travesaño por el ángulo superior izquierdo del arco de Sosa.

En la segunda mitad el juego cambió. Patronato salió más firme y generó las llegadas de gol más claras a su favor. Mucho tuvo que ver el gran desempeño de Pereyra, cuyo avance permitió a Alan Bonansea rematar desde dentro del área para el rechazo de Rago sobre la línea.

La más clara de todas fue de Barinaga, con un tiro libre desde prácticamente tres cuartos de cancha que Rago despejó volando hacia su poste derecho -parecía irse afuera-. Al Patrón le faltaron ocasiones de gol, pero cuando las generó estuvo cerca de abrir el marcador.

La claridad que tuvo el Bohemio durante un breve lapso del primer tiempo no apareció en el complemento y eso explica el por qué su técnico reemplazó a cuatro de sus jugadores ofensivos. Aunque se produjeron esos cambios, las llegadas del visitante fueron exclusivamente a través de pelotas paradas.

En ese contexto fue importante la intervención de Sosa para guardar la valla invicta y evitar una caída que hubiera sido problemática. Los minutos transcurrieron sin cambios y ante la impotencia de Patronato, que pareció jugar un poco mejor, pero no pudo concretarlo en chances de gol. Fue 0-0.

Con la igualdad, Atlanta llegó a 48 puntos y quedó como escolta de Deportivo Madryn, que en esta fecha perdió por 2-1 ante Deportivo Maipú. El Patrón, por su lado, quedó en la sexta posición con 43 unidades.

En la próxima fecha, los de Gabriel Gómez jugarán un duelo clave como visitantes ante Racing de Córdoba, el domingo 7 de septiembre, desde las 18. Al equipo de Luis García, en tanto, le tocará recibir a Güemes, el sábado 6 desde las 13.30.

-SÍNTESIS-

Patronato 0-0 Atlanta.



Formaciones:

Patronato: Alan Sosa, Gonzalo Asís, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti, Ian Escobar; Valentín Pereyra, Santiago Gallucci Otero, Juan Barinaga, Julián Marcioni; Federico Castro y Alan Bonansea.

DT: Gabriel Gómez.



Atlanta: Francisco Rago; Leonardo Flores, Caín Fara, Tomás Rojas, Guillermo Ferracuti; Jorge Valdez Chamorro, Nicolás Previtali, Lucas Ambrogio; Rodrigo Ramírez, Jonathan Dellarossa y Nicolás Medina.

DT: Luis García.



Cambios:

23’ST: ingresó Santiago Coronel por Lucas Ambrogio (ATL)

24’ST: ingresó Federico Bisanz por Jorge Valdez Chamorro (ATL).

30’ST: ingresó Marcos Echeverría por Jonathan Dellarrossa (ATL).

30'ST: ingresó Lautaro Fedele por Nicolás Medina (ATL).

38’ST: ingresó Maximiliano Rueda por Gonzalo Asís (PAT).

38’ST: ingresó Guillermo Sánchez por Julián Marcioni (PAT).

45’ST: ingresó Fernando Moreyra por Santiago Bellatti (PAT).

45’ST: ingresó Joaquín Barolín por Federico Castro (PAT).



Amonestados:

16’PT: Santiago Gallucci Otero (PAT).

17’PT: Nicolás Previtali (ATL).

41’PT: Rodrigo Ramírez (ATL).

20’ST: Federico Castro (PAT).

33’ST: Alan Bonansea (PAT).

43’ST: Caín Fara (ATL).

45’ST: Leonardo Flores (ATL).



Árbitro: Daniel Zamora.



Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.