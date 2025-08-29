Presenta una mejoría la docente baleada por su pareja policía en Gualeguaychú

Carolina Huck, atacada por su esposo policía, sigue internada en el hospital con pronóstico reservado, pero evoluciona lentamente de manera positiva.

A la joven baleada el domingo pasado por su pareja en la ciudad de Gualeguaychú, le sacaron el respirador en las últimas horas, pero continúa con pronóstico reservado.

La docente entrerriana, víctima de intento de femicidio, continúa en terapia intensiva del hospital Centenario. Allí le realizan nuevos estudios para completar la evaluación.

En la noche del jueves, Carolina cumplió cuatro días desde que fuera baleada en un intento de femicidio por quien era su pareja, el sargento de la Policía Mariano Corvalán.

En cuanto a Corvalán, que después de intentar asesinar a Carolina se disparó en la mandíbula, sigue con respirador y además con inotrópicos para tratar de normalizar su función cardíaca.

El policía tiene sostén aerodinámico, asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado, publicó Radio Máxima.