Estigarribia inició la remontada de Unión en Avellaneda

Este domingo la actividad por el Torneo Clausura de la Liga Profesional concluyó en el estadio Presidente Perón de Avellaneda. Allí, Racing recibió a Unión de Santa Fe en el marco de la Zona A, en un partido que contó con el arbitraje de Nazareno Arasa, acompañado por Álvaro Carranza en el VAR.

Con la victoria, Unión dejó atrás la derrota sufrida por Copa Argentina y ahora se ubica cuarto en la tabla de la Zona A con 12 puntos. La Academia, por su parte, está penúltima con cuatro unidades y lejos de la zona de clasificación.

En la próxima fecha, Racing recibirá a San Lorenzo el viernes desde las 19; mientras que a los de Leonardo Madelón les tocará visitar a Gimnasia de La Plata, el domingo 14, desde las 15.

-SÍNTESIS-

Racing 2-3 Unión.



Goles:

23’PT: Adrián Martínez (RAC).

29’PT: Marcelo Estigarribia (UNI).

42’PT: Cristian Tarragona (UNI).

38’ST: Augusto Solari (UNI).

48’ST: Facundo Mura (RAC).



Formaciones:

Racing: Gabriel Arias; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Adrián Balboa, Santiago Solari; Adrián Martínez.

DT: Gustavo Costas.



Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Juan Ludueña, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

DT: Leonardo Madelón.



Cambios:

10’ST: ingresó Duván Vergara por Agustín Almendra (RAC).

10’ST: ingresó Tomás Conechny por Santiago Solari (RAC).

16’ST: ingresó Augusto Solari por Franco Fragapane (UNI).

16’ST: ingresó Rafael Profini por Mauricio Martínez (UNI).

24’ST: ingresó Lucas Gamba por Marcelo Estigarribia (UNI).

25’ST: ingresó Agustín Colazo por Cristian Tarragona (UNI).

25’ST: ingresó Facundo Mura por Gabriel Rojas (RAC).

25’ST: ingresó Luciano Vietto por Adrián Balboa (RAC).

31’ST: ingresó Emiliano Álvarez por Julián Palacios (UNI).

34’ST: ingresó Elías Torres por Juan Nardoni (RAC).



Amonestados:

27’PT: Santiago Sosa (RAC).

41’ST: Facundo Mura (RAC).



Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Álvaro Carranza.



Estadio: Presidente Perón.