Fuerza Entre Ríos reunió a mujeres en Concepción del Uruguay

Las candidatas a legisladoras nacionales de Fuerza Entre Ríos encabezaron este sábado en Concepción del Uruguay una jornada de mujeres con el propósito de generar propuestas y una agenda legislativa a futuro.

"Docentes, trabajadoras sociales, sindicalistas, referentes sociales y comunitarias de toda la provincia se reunieron con el fin de intercambiar sobre la situación, las problemáticas y los desafíos de las mujeres en el actual contexto de crisis económica, y diseñar una agenda legislativa con perspectiva de género y protección de derechos", se informó en un comunicado de prensa.

La candidata a diputada nacional y actual secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, Marianela Marclay resaltó el “valor del encuentro para poder armar una propuesta en común”.

“Acá hay mujeres que todos los días desde su lugar de trabajo o en el barrio hacen la diferencia para sacar esta ciudad adelante. Tenemos responsabilidades sociales y siempre estamos mirando al otro”, señaló.

Además, manifestó: “Venimos recorriendo la provincia escuchando a las familias en distintas ciudades que la están pasando muy mal y la propuesta de hoy es pensar una agenda legislativa entre todas, de la mano de la comunidad”.

Adriana Meza Torres, candidata a senadora nacional e intendenta de Los Conquistadores, dijo a su turno: “Gobernar en tiempos de Milei es lo más difícil que me ha tocado desde que asumí en 2019: un gobierno nacional que aplica un ajuste feroz y cruel, y un gobierno provincial que apoya ese ajuste y se retira de los gobiernos locales y del territorio, en detrimento de los vecinos y desfinanciando a los municipios que tenemos que ocuparnos de las escuelas, los centros de salud y las comisarías”.

“Aún así los intendentes peronistas avanzamos para proteger a nuestros vecinos sin perder la eficiencia en el manejo de los recursos y la mirada social”, agregó.

Asimismo, afirmó: “Este gran problema social y económico que estamos pasando nos atraviesa a todos, por eso son fundamentales estos espacios de escucha activa para generar una agenda de trabajo. Las mujeres tenemos una capacidad y una fortaleza extras para afrontar las crisis, por eso es importante que nos acompañemos y motoricemos el partido a través de esa fuerza que llevamos y trabajar por la unidad”.

Por su parte, la candidata a diputada nacional Fabiana Leiva expresó: “Tenemos acá gente valiosa, que conoce el territorio, a la que no se la cuentan, que tiene sensibilidad y empatía, algo que no se ve en el gobierno nacional, que deja a nuestros viejos y a las personas con discapacidad y los castiga; que deja a los médicos, enfermeros y cuidadores; a las mujeres y los colectivos”.

“Es el momento de decir basta a la crueldad y al país de la motosierra que proponen que deja afuera a los más débiles. Es una elección muy importante. Nosotros luchamos, acompañamos y somos parte de los más débiles: las mujeres, los trabajadores, los niños y los ancianos”, apuntó. También resaltó la presencia de dirigentes varones porque “los derechos de las mujeres los conquistamos nosotras pero los defendemos entre todos”.

Acompañaron la actividad los candidatos a legisladores nacionales Adán Bahl y Guillermo Michel, el intendente José Eduardo Lauritto, el senador provincial Martín Oliva y el diputado provincial Yari Seyler.