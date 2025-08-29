"Dos tumbas", la nueva serie española de Netflix

La nueva miniserie promete volverse furor en Netflix.

La miniserie "Dos tumbas" es un thriller español que se centra en una historia de venganza y búsqueda de justicia, y que este viernes se convierte en uno de los estrenos destacados de la plataforma Netflix.

Con Álvaro Morte (el “Profesor” de “La Casa de Papel”) como uno de los protagonistas, la serie fue creada por Agustín Martínez, quien forma parte del colectivo de escritores "Carmen Mola", conocido por sus exitosos thrillers.

La serie llegó este viernes 29 de agosto a la plataforma de streaming, y se encuentra disponible desde las 4 de la madrugada.

Cómo es “Dos tumbas”¿De qué trata?

La trama se sitúa dos años después de la desaparición de dos adolescentes en un tranquilo pueblo costero. Las autoridades han archivado el caso por falta de avances, pero la abuela de una de las chicas, llamada Isabel, decide tomar la justicia por su propia mano. Su investigación personal la lleva a desenterrar secretos y a adentrarse en un camino peligroso, formando una alianza inesperada con otra persona afectada por la tragedia.

¿Quiénes actúan?

El elenco principal está encabezado por tres actores muy conocidos por su participación en la serie "La casa de papel":

-Kiti Mánver como Isabel, la abuela que busca venganza.

-Álvaro Morte como Rafael, el padre de la otra adolescente desaparecida.

-Hovik Keuchkerian en un papel de soporte clave para la trama.

También participan otros actores como Salva Reina, Nadia Vilaplana, Zoe Arnao y Joan Solé.

Fuente: Noticias Argentinas.