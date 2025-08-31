La tormenta de Santa Rosa llegó a Entre Ríos y continúa la inestabilidad

El emblemático fenómeno climático conocido como la “tormenta de Santa Rosa” se hizo sentir con fuerza en Entre Ríos durante el sábado 30 de agosto, con lluvias intensas, descargas eléctricas y ráfagas de viento que afectaron a varias ciudades de la provincia.

Para hoy, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene activas las alertas por tormentas en varias localidades entrerrianas.

-Paraná

La capital provincial se encuentra bajo aviso naranja hasta las 11.59, con probabilidad de lluvias fuertes, abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h. Se prevén acumulados de entre 50 y 100 milímetros, que podrían superarse en forma puntual.

Durante la tarde, el cielo permanecerá mayormente nublado y hacia la noche regirá un aviso amarillo —desde las 18 hasta las 5.59 del lunes— por tormentas de variada intensidad, con lluvias estimadas de 25 a 50 mm, ráfagas y ocasional granizo. La temperatura máxima rondará los 22 °C, con un marcado descenso hacia la noche.

-Concordia

La jornada comenzó con cielo cubierto y temperaturas cercanas a los 20 °C. El SMN emitió un aviso amarillo hasta las 11.59 por tormentas aisladas y acumulados de 25 a 50 mm. Para la tarde y noche se prevé tiempo inestable, con máxima estimada de 23 °C.

-Gualeguaychú

La ciudad amaneció con condiciones nubladas y una temperatura en torno a los 19 °C. Durante la tarde se esperan chaparrones y hacia la noche tormentas eléctricas, con una temperatura máxima de 21 °C. El SMN mantiene un aviso amarillo por tormentas hasta mañana al mediodía, con acumulados de entre 25 y 50 mm y posibilidad de granizo.

Recomendaciones del SMN

-Permanecer en construcciones cerradas y seguras.

-Evitar actividades al aire libre y no refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad.

-No circular por calles anegadas ni intentar cruzar zonas inundadas.

-Retirar objetos que puedan obstruir desagües.

-Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.