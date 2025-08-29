Un camión con acoplado cargado con trigo volcó en la ruta 39 cerca de Herrera

Un siniestro vial se registró este viernes en la Ruta Provincial 39, a la altura del acceso a la localidad de Herrera. Un camión Fiat Iveco, que transportaba trigo, protagonizó el vuelco de su acoplado.

El rodado era conducido por un hombre de 27 años que se dirigía en sentido Este-Oeste. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

De acuerdo a lo informado por el conductor, otro vehículo que circulaba de frente en maniobra de sobrepaso lo obligó a correrse hacia la banquina. Esa maniobra derivó en la pérdida de estabilidad y el vuelco del acoplado cargado.

Pese al accidente, el tránsito sobre la ruta continuó con normalidad.

En el lugar intervino personal policial de la localidad de Herrera, que constató el hecho y asistió en el despeje de la zona.

El camión pertenece a un empresario de la zona y contaba con seguro contra todo riesgo, según se informó.