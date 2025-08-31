Un joven motociclista falleció tras chocar contra un camión estacionado en Victoria

En la esquina de Arenales y San Martín, la moto chocó contra el camión estacionado.

Un trágico siniestro vial se registró en la mañana de este domingo en la ciudad de Victoria, donde un joven de 25 años perdió la vida al impactar contra un camión estacionado.

El hecho ocurrió alrededor de las 6.30, en la intersección de San Martín y Arenales. Según informaron fuentes policiales, una moto Yamaha YBR 125 cc, conducida por Roberto Ezequiel Antelo, domiciliado en calle Liniers 773, circulaba por San Martín cuando, por causas que se investigan, colisionó en la parte trasera de un camión Mercedes Benz, que se encontraba detenido sobre la cinta asfáltica.

A raíz del fuerte impacto en la zona craneal, y dado que el motociclista no llevaba casco, falleció en el lugar. El cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital local para la correspondiente autopsia.

En el sitio trabajaron efectivos de la Jefatura Departamental Victoria, personal de emergencias médicas y de tránsito. La Fiscalía en turno dispuso las actuaciones de rigor.