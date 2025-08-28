Jurado popular de Gualeguaychú declaró culpable a un hombre que abusó de su hija

Un jurado popular declaró "culpable" este jueves por la tarde a O.A.I., comerciante de Gualeguaychú, en el segundo juicio por el abuso sexual agravado de su hija cuando tenía 14 años. La determinación la alcanzó un jurado popular de 12 personas que arribó a una decisión unánime.

El próximo lunes 1 de septiembre, en la sala de Audiencias de los Tribunales de la ciudad, se realizará el pedido del monto de condena que deberá cumplir el ahora condenado. A su vez, la querella podría solicitar la prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.

Recordemos que las audiencias comenzaron el martes una vez constituido el jurado popular durante el lunes. El proceso fue guiado por el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú, Mauricio Derudi, recordó el sitio R2820 de Gualeguaychú.

El Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal Lisandro Beherán, mientras que la defensa del imputado que llegó al juicio en libertad, aunque con medidas de coerción, está a cargo de la abogada María Amelia Angerosa.

Por su parte, desde la ONG Rompiendo el Silencio que acompañó a la víctima destacaron que "este fallo representa un paso fundamental no solo para la sobreviviente y su familia, que enfrentaron años de dolor y lucha, sino también para toda la sociedad".

"Celebramos esta decisión como un mensaje claro: la violencia sexual contra las infancias no será tolerada ni quedará impune. La justicia se construye colectivamente, y hoy dimos un paso más hacia un futuro sin abusos", cerraron.