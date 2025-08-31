River ganó sin sobresaltos y lidera la Zona B

Este domingo en el estadio Más Monumental, River Plate recibió a San Martín de San Juan por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura en la Liga Profesional. El partido contó con el arbitraje de Darío Herrera, acompañado en el VAR por Germán Delfino.

Con el triunfo final, River llegó a 15 puntos y lidera la tabla de posiciones de la Zona B, mientras que San Martín se sostiene en el octavo lugar con ocho unidades. En la próxima fecha, jornada de duelos interzonales, el Santo sanjuanino visitará a Belgrano, el jueves 11 desde las 20; mientras que los de Marcelo Gallardo visitarán a Estudiantes, el sábado 13, desde las 19.

-SÍNTESIS-

River Plate 2-0 San Martín.



Goles:

17’PT: Santiago Lencina.

21’PT: Maximiliano Salas.



Formaciones:

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Juan Portillo, Kevin Castaño; Santiago Lencina, Juan Quintero, Ian Subiabre; Maximiliano Salas.

DT: Marcelo Gallardo.



San Martín: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Nicolás Watson; Sebastián Jaurena; Santiago Salle, Sebastián González, Horacio Tijanovich; Ignacio Maestro Puch.

DT: Leandro Romagnoli.



Cambios:

17’ST: ingresó Marco Iacobellis por Sebastián Jaurena (SMA).

17’ST: ingresó Diego González por Horacio Tijanovich (SMA).

22’ST: ingresó Bautista Dadín por Ian Subiabre (RIV).

22’ST: ingresó Juan Meza por Juan Quintero (RIV).

22’ST: ingresó Matías Galarza Fonda por Santiago Lencina (RIV).

31’ST: ingresó Miguel Borja por Maximiliano Salas (RIV).

31’ST: ingresó Franco Toloza por Ignacio Maestro Puch (SMA).

31’ST: ingresó Pablo García por Sebastián González (SMA).

39’ST: ingresó Jonathan Menéndez por Santiago Salle (SMA).



Amonestados:

47’PT: Santiago Lencina (RIV).

5’ST: Luciano Recalde (SMA).

27’ST: Juan Portillo (RIV).

33’ST: Kevin Castaño (RIV).

36’ST: Lucas Martínez Quarta (RIV).



Árbitro: Darío Herrera. VAR: Germán Delfino.



Estadio: Más Monumental.