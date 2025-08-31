Defensa y Justicia venció a Belgrano y sube en la Zona A

Este domingo la acción por la séptima fecha de la Zona A de la Liga Profesional se dio cita en Florencio Varela. En el estadio Norberto Tomaghello, Defensa y Justicia recibió a Belgrano de Córdoba en un duelo que tuvo el arbitraje de Felipe Viola, acompañado por Ariel Penel en el VAR.

Con la victoria, Defensa alcanzó los 12 puntos y está en la cuarta posición del torneo; mientras que el Pirata quedó en la undécima colocación con ocho unidades. En la próxima fecha, el Halcón recibirá a Platense el domingo 14, desde las 20; mientras que el Celeste será anfitrión de San Martín de San Juan en el duelo interzonal el jueves 11, desde las 20.

-SÍNTESIS-

Defensa y Justicia 2-1 Belgrano.



Goles:

8’PT: Rafael Delgado (DYJ).

30’PT: Franco Jara -penal- (BEL).

30’ST: Juan Miritello (DYJ).



Formaciones:

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado; Agustín Hausch, César Pérez, Kevin Gutiérrez, Alexis Soto; Aaron Molinas; Abiel Osorio y Juan Miritello.

DT: Mariano Soso.



Belgrano: Thiago Cardozo; Elías López, Leonardo Morales, Federico Ricca, Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán; Franco Jara y Nicolás Fernández.

DT: Ricardo Zielinski.



Cambios:

ET: ingresó Lucas Menossi por Elías López (BEL).

18’ST: ingresó Juan Gutiérrez por Agustín Hausch (DYJ).

18’ST: ingresó Ezequiel Cannavo por Aarón Molinas (DYJ).

21’ST: ingresó Julián Mavilla por Nicolás Fernández (BEL).

31’ST: ingresó Ulises Sánchez por Francisco González Metilli (BEL).

37’ST: ingresó Lucas Passerini por Santiago Longo (BEL).

37’ST: ingresó Emanuel Aguilera por Juan Miritello (DYJ).

45’ST: ingresó Tobías Rubio por César Pérez (DYJ).



Amonestados:

29’PT: Agustín Hausch (DYJ).

29’PT: Aarón Molinas (DYJ).

43’PT: Adrián Spörle (BEL).

40’ST: Lucas Zelarayán (BEL).

42’ST: Lucas Passerini (BEL).

43’ST: Emanuel Aguilera (DYJ).

47’ST: Julián Mavilla (BEL).



Árbitro: Felipe Viola. VAR: Ariel Penel.



Estadio: Norberto Tomaghello.