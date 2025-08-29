Cómo será el casamiento de Nicolás Cabré con Rocío Pardo

La fiesta será el 5 de diciembre en Córdoba.

Nicolás Cabré se casará a fin de año con Rocío Pardo y ya están con todos los preparativos correspondientes para el gran evento, que será el viernes 5 de diciembre.

Según contaron en Puro Show, la boda será en una estancia exclusiva en la zona del Valle de Punilla, muy cerca de Carlos Paz, donde se instalarán durante la temporada de verano para trabajar allí.

El lugar elegido es una estancia colonial, llamada Estancia Bosque Alegre, que está inmersa en medio de la naturaleza. Dentro hay un salón de fiestas donde entran hasta 400 invitados. Además, se pueden hospedar hasta 28 personas, por lo cual algunos invitados selectos se van a poder quedar a pasar el fin de semana.

El costo del cubierto es de 100 dólares por persona, aunque es probable que gran parte del evento lo hagan por canje, tal como están haciendo con la nueva casa en la cual viven.

Rocío Pardo mostró en redes sociales que ya tuvo su primera prueba de vestido de novia con Ana Pugliesi. El traje del novio lo diseñará Daniel Casalnovo.

Fuente: Noticias Argentinas.