San Lorenzo busca evitar la quiebra: Moretti presentó un plan de pagos ante la Justicia

En medio de la crisis institucional y económica que atraviesa San Lorenzo, el presidente Marcelo Moretti se presentó ante la Justicia para intentar frenar el pedido de quiebra presentado por el fondo suizo AIS Investment Fund, que reclama una deuda de 4,7 millones de dólares. El dirigente, acompañado por su abogado, busca demostrar que la situación del club no amerita una medida extrema y presentó un plan de pagos para resolver el conflicto.

Según la documentación entregada al tribunal, San Lorenzo posee bienes y derechos federativos de jugadores valuados en más de 90 millones de dólares, una cifra muy superior al monto reclamado. La defensa del mandatario sostiene, además, que los abogados del fondo omitieron pasos procesales previos, como solicitar el embargo de cuentas, antes de acudir a la vía judicial.

En paralelo, Moretti envió un correo formal desde la presidencia ofreciendo un esquema de pago que aún no fue respondido. La propuesta contempla un pago inicial de 1,5 millones de dólares al momento de la firma, más documentos pendientes de cobro por transferencias de futbolistas como Agustín Martegani (700 mil dólares), Iván Leguizamón (400 mil) y Elián Irala (1 millón). Además, el plan incluye tres cuotas semestrales de 500 mil dólares, financiadas con los ingresos por abonos de socios e hinchas.

El plazo judicial vence este miércoles y, si no hay acuerdo o pago parcial, el club podría ser declarado en quiebra. La situación mantiene en vilo a todo el mundo azulgrana, que atraviesa semanas turbulentas tanto en el plano deportivo como institucional.

Vale recordar que Moretti, recientemente restituido en su cargo tras la acefalía dirigencial, explicó que no viajó con el plantel a Tucumán —donde el equipo ganó 2-1— para concentrarse en resolver este conflicto.

Mientras tanto, el presidente sigue en funciones y analiza los próximos pasos a seguir. En un contexto político y económico sensible —el lunes pasado debió abandonar la sede social escoltado por la policía—, busca ganar tiempo y sostener la gobernabilidad mientras intenta evitar el peor desenlace: la quiebra de San Lorenzo.