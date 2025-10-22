Echagüe impulsa una nueva propuesta junto al COPNAF, la secretaría de Deportes y organismos de la zona

En el marco del fortalecimiento de los espacios de acceso al deporte y la recreación, el Atlético Echagüe Club continúa afianzando su compromiso colaborativo con el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF) y con el convenio marco de la Secretaría de Deportes de la Provincia, en una labor articulada que involucra a diversos organismos estatales, no gubernamentales y comunitarios de la zona circundante al predio de Ayacucho y Echeverría.

Este martes, el club fue anfitrión de una reunión interinstitucional en la que participaron referentes del Centro de Salud Toma Nueva, representantes de la Iglesia Vida y Esperanza (anexo La Toma), las funcionarias Betiana Fornara, Graciela Dalessio y Gustavo Foletto por parte del COPNAF, junto a miembros de la Comisión Directiva del Atlético Echagüe Club, encabezados por su presidente, Gustavo Piérola.

Durante el encuentro se delinearon propuestas de trabajo conjunto orientadas a promover la inclusión social a través del deporte y la recreación. Entre ellas, se destacó la puesta en marcha de un programa de actividades recreativas y deportivas, complementadas con el uso de las piletas del club, que se desarrollará en dicho predio los días martes y jueves a partir del 2 de diciembre de 2025.

La iniciativa estará destinada a niños, niñas y adolescentes de 10 a 17 años, con un cupo estimado de 40 participantes, y buscará generar espacios de contención, integración y disfrute en un entorno seguro y acompañado.

Las inscripciones se realizarán a partir del 17 de noviembre, los días martes y jueves, en el Centro de Salud La Toma, la Iglesia Vida y Esperanza (anexo La Toma) y en el predio del club ubicado en Ayacucho y Echeverría.

Este puntapié inicial marca un paso importante en el trabajo conjunto entre el Atlético Echagüe Club y distintas instituciones de la comunidad, consolidando un modelo de colaboración y compromiso social que promueve la igualdad de oportunidades y la participación activa de los jóvenes.

