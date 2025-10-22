Paraná: iniciaron un sumario a un empleado del Hospital San Martín por presunto acoso sexual laboral

El Ejecutivo Provincial dispuso la instrucción de un Sumario Administrativo al agente Héctor Luis Verde quien se desempeña en el Hospital San Martín de Paraná. El inicio del proceso se fundamenta en "reiteradas conductas vejatorias e inapropiadas" denunciadas, que podrían constituir acoso sexual en el ámbito laboral. La investigación fue publicada en el Boletín Oficial Nº 28.201.

El sumario se inició a raíz de las actuaciones elevadas por el propio nosocomio que ponen en conocimiento la situación del agente. Según el decreto, "obran agregadas tres notas en las que denuncian reiteradas conductas vejatorias e inapropiadas por parte del agente Verde, ocurridas en el ámbito del Servicio de Kinesiología del efector, las que constituirían acoso sexual en el ámbito laboral, conforme lo establece la Ley N° 26485, ratificada en el ámbito provincial por Ley N° 10956".

Verde, que revista en un cargo Categoría 04 - Tramo “A” - Carrera Técnica – Escalafón General, se desempeñaba como auxiliar administrativo de la División Estadística. De la documentación analizada, surge que el agente "habría atentado contra la integridad moral, sexual, psicológica y social de dos agentes y una paciente concurrentes al servicio de kinesiología del efector".

La investigación subraya que "Las reiteradas conductas descriptas por las denunciantes resultan inapropiadas y merecen reproche desde todo punto de vista, ya que no condicen con el buen desempeño y comportamiento que se espera de todo trabajador de la Administración Pública".

Como medida preventiva, ya se había dictado la Disposición Interna N° 50/25 HSM., la cual prohíbe temporalmente "al agente Verde el acercamiento al servicio de Kinesiología del nombrado Hospital, así como la realización de actos molestos, hacia las denunciantes". Dicha disposición también afectó al agente al Departamento Ingeniería del nosocomio y le exige, en caso de necesitar tratamiento kinesiológico, requerirlo en otro centro asistencial público.

El Sumario Administrativo se instruye por considerar que la conducta del agente estaría "presuntamente incursa en la causal de cesantía prevista por el Artículo 71° Inciso e) de la Ley 9755 - Marco de Regulación del Empleo Público en la Provincia".

Finalmente, el decreto manifestó: "Dispónese la instrucción de un Sumario Administrativo al agente Héctor Luis Verde por estar su conducta presuntamente incursa en lo prescripto en el Artículo 71° Inciso e) de la Ley 9755".

Además, se resolvió "mantener la afectación temporal y preventiva del agente al Departamento Ingeniería del hospital San Martín de Paraná, la prohibición de acercamiento al Servicio de Kinesiología del hospital y la prohibición de realizar actos molestos hacia las denunciantes, debiendo informarse de inmediato en caso de incumplimiento por parte del agente". Las actuaciones fueron giradas a la Dirección de Sumarios dependiente de Fiscalía de Estado.