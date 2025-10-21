"Llevar la bandera argentina será una experiencia increíble", coincidieron los entrerrianos Casse y Müller

La cuenta regresiva hacia los Juegos Para Panamericanos Junior Chile 2025 está en su recta final y luego de la ceremonia en el CeNARD, los abanderados de la delegación argentina Sofia Casse y Lucas Müller describieron sus sensaciones. "Es un orgullo enorme", comentaron quienes comparten un denominador común: son oriundos de la provincia de Entre Ríos.

Sofía tiene 19 años, es de Villa Elisa y se especializa en salto en largo, prueba en la que participó en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Además, logró la medalla plateada en Bogotá 2023.

"Haber portado la bandera es increíble, no puedo creer que me haya tocado a mi. Espero poder disfrutarlo, daré lo mejor posible para poder estar a la altura", remarcó la atleta.

Lucas tiene 21 años, es de General Ramírez, e integró el equipo argentino de basquetbol en silla de ruedas que obtuvo la medalla dorada en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2023.

"Vamos con la expectativa alta: fuimos campeones en Bogotá 2023 y la idea es volver a dar lo mejor para poner a Argentina en lo más alto", señaló quien además obtuvo la medalla plateada en la reciente Copa América de Colombia.

Tanto Sofia como Lucas coinciden en que "llevar la bandera argentina será una experiencia increíble" y tienen "una gran expectativa sobre todo lo que se vivirá en Chile". "Es un evento que trae una experiencia intercultural hermosa, más allá de la camaradería con los compañeros de nuestra delegación", remarcaron.