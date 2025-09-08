Mariano Werner probó por segunda vez en La Plata antes de la Copa de Oro

El piloto paranaense Mariano Werner regresó al autódromo Roberto Mouras de La Plata para una nueva jornada de pruebas con el Ford Mustang de Turismo Carretera, con miras a la próxima Copa de Oro. Se trata del segundo ensayo del entrerriano, ya que el último jueves estuvo en el trazado de la Ciudad de las Diagonales.

Previamente, Werner aprovechó todo el día para buscar detalles en su auto, con tareas aerodinámicas para que Alejandro Saparrat y Marcos Laborda obtengan la mayor cantidad de información. No hubo descanso y en la semana previa al inicio de la Copa de Oro se encaró una nueva jornada.

Tras esto, el auto irá al banco de rodillos para evaluar los datos del motor, el martes o el miércoles. Esto podría ser definitorio para el comienzo del play off del TC, puesto que Mariano es uno de los 12 clasificados a la Copa de Oro, con la victoria reglamentaria (en Córdoba) para pelear el título, consigna Campeones.

“Quisimos aprovechar la segunda prueba porque en la primera no había quedado del todo conforme. El fin de semana los chicos trabajaron mucho en el taller, encontraron algunos detalles que no estaban bien, se mejoraron, y es lo que vinimos a analizar. En este ensayo también le apuntamos a lo aerodinámico. Queremos ser competitivos”, manifestó en diálogo con el sitio de la ACTC.