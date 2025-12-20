Platense y Estudiantes definirán al último campeón del 2025

Este sábado por la tarde se definirá al ganador del Trofeo de Campeones de la Liga Profesional de Fútbol. Esta copa enfrenta a los vencedores del Torneo Apertura y Clausura para determinar al gran ganador del año.

Por este motivo es que Platense, campeón del Torneo Apertura; y Estudiantes de La Plata, campeón del Torneo Clausura, se medirán a partir de las 18 en el Estadio Único de San Nicolás.

El árbitro del encuentro será Leandro Rey Hilfer, acompañado por los jueces asistentes Cristian Navarro y Pablo González. Luis Lobo Medina ejercerá como cuarto árbitro; mientras que el quinto árbitro será Adrián Delbarba. En el VAR estarán Pablo Dóvalo y su asistente, Lucas Germanotta.

Aunque el Calamar tuvo un gran desenlace del Torneo Apertura, la realidad es que en ninguna de las dos etapas regulares tuvo una actuación destacada. Tan es así que terminó en la 22° posición de la Tabla Anual con apenas 35 puntos, siete más que San Martín de San Juan y seis más que Godoy Cruz, los descendidos.

Pese a eso, nadie le quita la ilusión al conjunto Calamar de disputar primero esta nueva final y luego la Copa Libertadores del 2026. En ese marco, el entrenador Walter Zunino deberá elegir a los intérpretes con los que buscará la segunda estrella de la historia del conjunto de Vicente López.

Para este partido, Zunino se inclinaría por no contar con presencia entrerriana. Esto quiere decir que formaría con: Andrés Desábato; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ronaldo Martínez, Franco Zapiola; Augusto Lotti.

En frente estará un equipo que cerró el año con una sonrisa. Por Tabla Anual, Estudiantes finalizó 15° y no le alcanzó para clasificar a la Copa Sudamericana, pero el ser campeón de un Torneo Clausura que lo tuvo en el centro de la polémica lo revitalizó y le dio el pase a la Copa Libertadores.

El equipo de Eduardo Domínguez venció a Racing en los penales en Santiago del Estero y se metió en la definición de esta nueva copa para intentar engrosar sus vitrinas. Para este partido, Domínguez contaría con la presencia del larroquense Gastón Benedetti desde el arranque.

De cumplirse la presencia del entrerriano, el equipo saldría con: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Edwuin Cetré.