Ferro de San Salvador se convirtió en el campeón de la Liga Provincial

Este viernes por la noche se definió al campeón de la Liga Provincial de Mayores 2025. Fue en el marco del cuarto partido de la serie final entre Ferrocarril de San Salvador y Urquiza de Santa Elena. Este encuentro tuvo lugar en la Capital Nacional del Arroz y le permitió al Verde cerrar la serie a su favor.

El partido fue parejo e intenso durante sus 40 minutos de desarrollo. Ambos equipos pudieron liderar el tablero, pero en el final terminó siendo el local el que logró imponerse. Fue victoria por 61-59 para quedarse con la serie por 3-1 gracias a la victoria inicial en la serie, obtenida en Santa Elena.

De esta manera, el Verde sansalvadoreño sumó su segunda estrella a nivel federativo, título que obtuvo también en el Pre Federal de 2023. Es así que llega bien pisado para la disputa de la Liga Federal, a la que clasificó a partir de su buen desempeño en este torneo.

El más destacado del encuentro fue Franco González, autor de un doble-doble compuesto de 25 puntos y 10 rebotes. Lo acompañó Lucas Nieto, que anotó 17 tantos y tomó 11 recobres. Ambos fueron claves en la parte final del partido para que su equipo se quede con el título.

En la ceremonia de premiación estuvo presente el presidente de la Federación de Básquet de Entre Ríos, Julio Giménez. Fue él el responsable de entregar las medallas a ambos equipos y, posteriormente, entregar la copa de campeón al capitán de Ferro, Cristian Gerard.

Fue una noche inolvidable para el Verde, que fue acompañado por un estadio colmado, con presencia de ambas hinchadas y que terminó con alegría para el público local.