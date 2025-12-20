Copa Entre Ríos: Almagro y Rivadavia abrieron la fecha con una lluvia de goles

El duelo uruguayense acabó en manos de Almagro en condición de visitante.
El viernes comenzó la disputa de la segunda fecha de la Copa Entre Ríos de fútbol masculino. Uno de los cotejos se disputó en Santa Anita; el restante tuvo lugar en Concepción del Uruguay por las Zonas 3 y 7, respectivamente.
En Santa Anita, El Porvenir derrotó a Defensores del Oeste como local por 2-0, de manera que repitió el éxito obtenido en la primera fecha y lidera la tabla de posiciones con seis puntos. Por este grupo volverá a haber actividad el domingo desde las 18.30 con el duelo entre La Academia de Galarza y Cultural de Crespo.
El duelo por la Zona 7 fue un auténtico partidazo: como visitante, Almagro derrotó a Rivadavia en el duelo de uruguayenses por 4-3. Los goles para el triunfo del Aurinegro fueron de Pedro D’Angelo, Matías Márquez y Javier Sotto (por duplicado). Con la victoria ahora suma seis puntos y lidera en la zona. El encuentro restante por este grupo será el domingo desde las 20 entre Social y Deportivo San José y Libertad de Concordia.
Más juegos
Este sábado habrá tres partidos correspondientes a las Zonas 1, 8 y 9. Por la Zona 1, Arsenal de Viale recibirá a Unión de Crespo a partir de las 19, aunque las condiciones del tiempo definirán si el duelo podrá llevarse a cabo.
En el marco de la Zona 8, Lanús de Concepción del Uruguay recibirá a Defensores de Nébel (Concordia) a partir de las 20; mientras que dentro de la Zona 9 habrá duelo entre Cosmos de Federación y La Florida de Chajarí, también desde las 20.
Fixture y resultados | Copa Entre Ríos | Fecha 2
-Zona 1:
Sábado 20/12:
19: Arsenal (Viale) - Unión (Crespo).
Domingo 21/12:
17: Don Bosco - Peñarol.
-Zona 2:
Domingo 21/12 | Desde las 17:
Sarmiento (Crespo) - Peñarol (Basavilbaso).
Juventud y Ferrocarril Unidos (Carbó) - Newell’s (Victoria).
-Zona 3:
Viernes 19/12:
El Porvenir (Santa Anita) 2-0 Defensores del Oeste (Basavilbaso).
Domingo 21/12:
18.30: La Academia (Galarza) - Cultural (Crespo).
-Zona 4:
Domingo 21/12:
17.30: Urquiza (Santa Elena) - Camba Cuá (Santa Elena).
17.45: Caballú (La Paz) - Malvinas (Federal).
-Zona 5:
Domingo 21/12 | Desde las 17.30:
Engranaje (Concepción del Uruguay) - Atlético Colonia Elía.
Deportivo San Marcial - Deportivo Urdinarrain.
-Zona 6:
Domingo 21/12:
18.30: María Auxiliadora (Concepción del Uruguay) - Deportivo Ubajay.
19: Juventud Urdinarrain - Parque Sur (Concepción del Uruguay).
-Zona 7:
Viernes 19/12:
Rivadavia (Concepción del Uruguay) 3-4 Almagro (Concepción del Uruguay).
Domingo 21/12:
20: San José - Libertad (Concordia).
-Zona 8:
Sábado 20/12:
20: Lanús (Concepción del Uruguay) - Defensores de Nébel (Concordia).
Domingo 21/12:
18: Juventud Unida (General Campos) - Atlético Liebig.
-Zona 9:
Sábado 20/12:
20: Cosmos (Federación) - La Florida (Chajarí).
Domingo 21/12:
20: Colegiales (Concordia) - La Bianca (Concordia).
-Zona 10:
Domingo 21/12 | Desde las 18:
Independiente (Villa del Rosario) - Unión (Concordia).
América (Federación) - 1° de Mayo (Chajarí).