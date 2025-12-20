Desesperado pedido de una mamá entrerriana que está impedida de ver a su hijo

“Desde el 11 de abril no tengo ningún tipo de contacto con mi hijo”, le dijo la mujer al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.

Sol Miner es docente y hace más de 250 días que no puede ver a su hijo. El papá, según ella denuncia, lo retiró de práctica de fútbol en abril y nunca más le permitió contacto, pese a que existe resolución judicial vigente en su favor. Le habría cambiado la documentación e impedido vincularse con su familia y entorno habitual.

Ha conseguido la asistencia de una abogada para dar batalla en la Justicia de Familia: su caso recaló en el Juzgado de Familia Nº 4, a cargo de la jueza Claudia Lafferriere, que fue promovida a vocal de Cámara en reemplazo transitorio de un camarista que está sometido a jury; en lugar de Lafferriere se nombró, también de forma transitoria, a la abogada María Victoria Andrian. En el caso de la docente interviene también el defensor oficial Daniel Cottonaro.

Sol Miner, dice, no ha conseguido que su reclamo -retomar contacto con su hijo- encuentre eco en las ninguna de las dos juezas, ni en el defensor Cottonaro ni en el equipo técnico interdisciplinario (ETI). Ahora está en ascuas y en estado de desesperación.

“Desde el 11 de abril no tengo ningún tipo de contacto con mi hijo, no sé nada absolutamente de su vida”, describe en un diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.

-¿Cómo se dio esa situación?

-Teníamos un régimen de comunicación con el padre, resuelto por la jueza Claudia Lafferriere. Desde el mes de septiembre del año pasado, el padre dejó de cumplir con las búsquedas; él tenía que buscarlo de la escuela tres días a la semana. Un día, en el mes de abril, lo llevé a fútbol para que después lo retirara el papá, porque ese fin de semana le tocaba al papá. Pero desde entonces no volví a ver a mi hijo.

-¿Cuántos años tiene tu hijo?

-Mi hijo tiene 11 años. Es una persona muy inteligente, sabe lo que está bien y lo que está mal y sabe lo que es la manipulación, lo trabajó con su psicóloga, sabe perfectamente la situación.

-¿Vos has planteado esta esta situación ante el Juzgado de Familia?

-Hice tres denuncias por delitos penales. Primero, pedí la restitución de mi hijo a mi hogar, pero nunca volvió y denuncié un cumplimiento de la orden judicial, impedimento de contacto y violencia de género. Todas esas denuncias durmieron en algún cajón 60 días. Nadie me escuchó: 60 días durmieron las denuncias. La escuela me lo dejó de entregar, los días que me lo tenía que entregar. En la escuela me dijeron que el padre avisó que ahora vivía con él y que no me lo entreguen más a mí. Después de esos 60 días en que durmieron todas las denuncias que hice, me puse una abogada. La abogada presentó una cautelar para que la jueza reordene, lo que nunca sucedió. Las pruebas de los delitos que yo denuncio son contundentes. Pero en la audiencia, el equipo técnico interdisciplinario y el defensor Cottonaro escucharon a mi hijo y al papá. A mí no me escucharon. Ni a mí, ni a mi abogada nos dejaron hablar. Habló solo el defensor Cottonaro, rebajando la situación a un conflicto entre los padres, y diciendo que bueno, por las cosas que hacemos los padres, ahora tenemos el hijo que tenemos.

La Multisectorial de Mujeres Entrerrianas se pronunció sobre el caso y denunció “el incumplimiento del régimen de comunicación vigente, fijado por la doctora Claudia Laferriere, que establece que Sol Miner es quien debe estar a cargo de su hijo menor de edad. Hace casi 300 días que esta madre no puede encontrarse con su hijo, ya que fue retirado por el padre de futbol y nunca lo restableció a su domicilio como así lo establece la resolución judicial”.

“Es fundamental destacar que dicha vulneración de derechos se da en un marco de violencia de género, denunciado como corresponde, y donde Sol tenía medidas de protección que se vencieron, pidió la renovación y hasta el día de hoy no se las han dado”, agregó la Multisectorial.

En ese marco, alertó sobre “el peregrinar que ha tenido que realizar esta mujer entre juzgado, fiscalía, minoridad, Copnaf, etc. buscando respuestas para encontrarse con su hijo”.

“Exigimos se renueven las medidas de protección para Sol, lo cual es fundamental ya que el denunciado es policía y porta armas”, añadió. “Es imprescindible que la Justicia actúe para revincular al menor con su madre”, apuntó.

Y planteó: “Ante cualquier situación que suceda ya sea con Sol o con su hijo menor de edad, hacemos responsable a cada estamento del Estado y la Justicia de la Provincia de Entre Ríos por su inacción”.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora