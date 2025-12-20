Copa Entre Ríos: Gimnasia venció a La Higuera y lidera en su zona

En Concepción del Uruguay, el "Lobo" ganó su segundo partido en el torneo.
Este viernes comenzó la disputa de la segunda fecha de la Copa Entre Ríos de fútbol femenino. Lo hizo solo con un encuentro, disputado en el estadio Manuel y Ramón Núñez de Concepción del Uruguay.
En su casa, Gimnasia recibió la visita de La Higuera (también uruguayense) y se impuso por 2-1. De esta manera, el Lobo ganó su segundo encuentro en el torneo y quedará libre sabiendo que seguirá liderando la tabla pase lo que pase. A La Higuera, en tanto, se le vendrá el duelo ante Juventud Unida de Gualeguaychú, que en esta fecha quedó libre.
La actividad no terminó ahí. Este sábado habrá dos encuentros para darle continuidad a la jornada. En el marco de la Zona 2, Santa Rosa de Chajarí recibirá a Santa María de Oro; mientras que por la Zona 3, Social y Deportivo San José será anfitrión de Sportivo Peñarol de Rosario del Tala.
Fixture y resultados | Copa Entre Ríos | Fecha 2
-Zona 1:
Domingo 21/12:
21: Caballú (La Paz) - Barrio Sud (Villaguay).
Martes 23/12:
17: San Benito (Paraná) - Malvinas (La Paz).
-Zona 2:
Sábado 20/12:
19: Santa Rosa (Chajarí) - Santa María de Oro (Concordia).
Martes 23/12:
19: Atlético Nueva Vizcaya - Los Teros (Feliciano).
-Zona 3:
Sábado 20/12:
20: San José - Peñarol (Tala).
Libre: Deportivo Urdinarrain.
-Zona 4:
Viernes 19/12:
Gimnasia (Concepción del Uruguay) 2-1 La Higuera (Concepción del Uruguay).
Libre: Juventud Unida (Gualeguaychú).
-Zona 5:
Domingo 21/12:
18: Atlético Uruguay - La China (Concepción del Uruguay).
Libre: Independiente (Gualeguaychú).