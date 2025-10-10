Maxibásquet: la Municipalidad recibió a dirigentas de Suricatas Club

En el marco del Torneo Internacional 25 Aniversario de Maxibasquet que organiza Suricatas del 29 de octubre al 2 de noviembre, se desarrolló una reunión de trabajo. En la misma participaron el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Paraná, Juan Arbitelli, y las dirigentas y jugadoras de la institución Susana Treidel y Carolina Macor.

El objetivo, se explicó, fue trabajar sobre diversos aspectos que hacen a la infraestructura y logística del magno torneo basquetbolístico que se desarrollará en la capital entrerriana a fin de este mes.

Al término del cónclave, Arbitelli mencionó que “estamos a pocos días de un nuevo comienzo de su importantísimo torneo. Para la Municipalidad de Paraná es importante acompañarlas. Ellas hacen uno de los eventos más importantes que tiene el año deportivo en la ciudad y más en esta oportunidad con el 25 Aniversario y la participación de más de 140 equipos de toda la Argentina y otros países”.

A lo que agregó: “Nos pusimos a disposición para tratar de colaborar especialmente en cuestiones logísticas y para que todos los jugadores y jugadoras que vengan a participar de este torneo fundamental para la ciudad, se sientan bienvenidos, cuidados y puedan disfrutar de un fin de semana maravilloso”.

Finalmente mencionó que “desde la Municipalidad de Paraná, que conduce la doctora Rosario Romero, estamos hoy y siempre a disposición de Suricatas, que son un ejemplo más que valioso para el deporte capitalino”.