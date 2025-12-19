Julián Azaad anunció su retiro: “Es un buen momento para despedirme del profesionalismo”

El entrerriano Julián Amado Azaad anunció su retiro como jugador de vóleibol playa profesional. Lo hizo a través de un posteo en sus redes sociales, donde admitió que desde hace un tiempo se sentía “retirado” de la alta competencia. “Hasta hoy me costó ponerlo en palabras”, admitió el representante olímpico en Tokio 2020+1.

“Pese a que hace un par de meses e siento retirado, hasta hoy me costó ponerlo en palabras. Nunca creí en el retiro como una soga que se corta, sino mas bien en algo que se suelta de a poco y evidentemente esto le da un cierre a ese proceso”, manifestó. “Hoy necesito dejar de ser quien fui, para empezar a pensar en quién quiero ser...Es un buen momento para despedirme del profesionalismo”, confesó.

Nacido el 26 de diciembre de 1990, en el seno de una familia vinculada con el deporte y a la docencia, Azaad se destacó desde el Club Unión Agrarios Cerrito, su lugar de origen y “la segunda casa” de su padre, Mario, profesor de educación física y director técnico del plantel del Verde que se consagró campeón del Torneo del Interior 1988/89.

Durante su niñez, Julián se inició en la Escuelita de Deportes Municipal, de la mano del profesor Marcelo Tica Borghello, gran promotor de la actividad física local. Jugaba al vóley indoor –junto a su hermano– y al básquet. Posteriormente, ya siendo adolescente comenzó a frecuentar la pileta del Polideportivo y a practicar vóleibol playa, la especialidad que le tenía preparado su lugar entre los olímpicos entrerrianos.

“Si bien hace un tiempo, estructuralmente y en el día a día, ya no soy parte, internamente sigo sintiendo el impulso interno de tener que ir a la cancha o al gimnasio cuando, analizado en el macro, ya no es tan necesario ni urgente”, contó en Instagram. Y añadió: “Han sido años maravillosos y experiencias increíbles, que jamás creí vivir cuando empecé a jugar a esto”.

Haciendo un balance de su carrera, Azaad comentó: “Conocí grandes personas y lugares hermosos, pero sobre todo, me conocí a mí mismo, me desafié, me expuse a situaciones difíciles y eso me hizo crecer de una manera en la que hoy me siento bastante orgulloso, aunque sea una sensación que ponga en duda constantemente, por la autoexigencia, que a veces me ahoga”.

Y agregó: “También, a lo largo de mi carrera, anteponiendo de manera egoísta la concreción de mis objetivos, seguramente cometí errores y generé daños. Sería hipócrita disculparme, pero sí aclarar que nunca fue personal y que jamás me sentiré orgulloso de eso”.

En su carrera, el cerritense se hizo fuerte en el Circuito Argentino de Beach Vóley y trascendió al ámbito internacional en el Circuito Sudamericano. Luego ganó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, junto a Nicolás Capogrosso, con quien haría dupla en los Juegos Olímpicos.

Ambos obtuvieron distintas etapas del Circuito Sudamericano; lograron la medalla plateada en el Campeonato Sudamericano de Asunción y en los Juegos Suramericanos de Playa Vargas 2016 y Rosario 2019. Luego de la cancelación de actividades por la pandemia de Covid-19, tuvo su gran debut en los JJOO.

En Tokio, Azaad y Capogrosso formaron parte del Grupo D y sufrieron tres derrotas en la misma cantidad de presentaciones: cayeron con los brasileños Alison Cerutti y Álvaro Filho por 2 a 0 (21-16 y 21-17); luego perdieron con los neerlandeses Alexander Brouwer y Robert Meeuwsen 2 a 0 (21-14 y 21-14) y por último, fueron superados por los estadounidenses Nicholas Lucena y Philip Dalhausser por 2 a 1 (21-19, 18-21 y 15-6).

Azaad quedó en la historia siendo contemporáneo de Ana María Gallay, la nogoyaense que clasificó a tres ediciones consecutivas en la cita de los anillos (Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020).

Durante el último tiempo, Julián –además de generar contenido en redes sociales sobre deportes en general y beach volley en particular– volvió a Unión Agrarios Cerrito para dar una mano al plantel que milita en la Asociación Paranaense de Vóley.

Desde su experiencia supo guiar a un grupo de jóvenes desde otro rol, pero no menos importante. Ya retirado del Circuito, el último jueves decidió ponerle fin a una trayectoria de viajes, arena, alta competencia y mucha pasión por el deporte.

Un posteo con recuerdos, balance y agradecimientos: