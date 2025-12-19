Liga Femenina de Básquet 2026: Rocamora debutará ante Obras

Las chicas del Rojo tendrán dos partidos consecutivos en el Paccagnella: 10 y 13 de enero.

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay debutará con Obras Basket en la Liga Femenina de Básquetbol 2026. Así lo confirmó este viernes el Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes (AdC) al anunciar calendario para la fase regular del próximo certamen.

El estreno del Rojo será el 10 de enero y en condición de local, en el marco de la Conferencia Sur. Tres días más tarde, el conjunto uruguayense se medirá en el estadio Julio César Paccagnella con El Talar. La etapa regular se extenderá hasta el miércoles 11 de marzo, con un formato de ida y vuelta.

Según anunció desde la AdC, la primera etapa será idéntica al Apertura, con cada conferencia conservando la composición actual de equipos. Es decir que Rocamora compartirá la Zona Sur con Berazategui, El Biguá (Neuquén), El Talar, Ferro, Independiente Neuquén, Lanús, Obrasy Unión Florida.

La Región Norte seguirá conformada por Bochas (Córdoba), Deportivo Chañares (Córdoba), Gorriones (Córdoba), Fusión Riojana (La Rioja), Hindú (Córdoba), Instituto (Córdoba), Náutico Sportivo Avellaneda (Santa Fé), Quimsa (Santiago del Estero) y Unión Deportiva San José (Mendoza).

Finalizada la serie regular, los clasificados del 1° al 8° jugarán los Cuartos de Final dentro de cada Conferencia, a tres (3) juegos y en formato de 1-2. Los 9° terminarán su participación en la Temporada 2025/26 de La Liga Femenina. Los cruces serán:

C1) 1° vs. 8°

C2) 2° vs. 7°

C3) 3° vs. 6°

C4) 4° vs. 5°

Los ganadores pasan a los Cuartos de Final Interconferencias, también a tres (3) juegos y con el formato de 1-2. Lo harán de la siguiente manera:

C1) 1° Sur vs. 4° Norte

C2) 1° Norte vs. 4° Sur

C3) 2° Sur vs. 3° Norte

C4) 2° Norte vs. 3° Sur

Los ganadores pasan a las Semifinales Interconferencia. Al igual que en las instancias previas será a tres juegos y respetando el sistema de 1-2:

C1 vs. C4

C2 vs. C3

Los ganadores de las Semifinales Interconferencias jugarán la Final por el título de Campeón de La Liga Femenina 2026. También será a tres juegos, con el mismo formato (1-2) y con la ventaja de localía para el equipo mejor ubicado, contabilizando los partidos de la Serie Regular de ambos torneos.

El cronograma de La Liga Femenina 2026 para el 10, 11 y 13 de enero será:

Sábado 10 de enero

Conferencia Sur | Lanús - El Biguá

Conferencia Sur | Rocamora - Obras

Conferencia Norte | Bochas - Hindú

Conferencia Norte | Gorriones - Instituto

Domingo 11 de enero

Conferencia Sur | Ferro - El Biguá

Martes 13 de enero

Conferencia Sur | Berazategui - Ferro

Conferencia Sur | Rocamora - El Talar

Conferencia Norte | Bochas - Instituto

Conferencia Norte | Unión Deportivas San José -Fusión Riojana