River presentó a Fausto Vera: “Estoy muy feliz de llegar al club más grande de la Argentina”

El presidente del Millonario Stéfano Di Carlo y el futbolista Fausto Vera, en la firma del contrato.

Fausto Vera se transformó oficialmente en el primer refuerzo de River Plate para la próxima temporada. Tras varios días en Buenos Aires, el ex volante de Atlético Mineiro superó la revisión médica este viernes y fue presentado en el Millonario.

A diferencia de los habituales montajes fotográficos del jugador vistiendo la banda roja, el club optó por un comunicado acompañado únicamente por el escudo de la institución. "Fausto Vera es nuevo jugador de River Plate. El mediocampista selló su vínculo con el Club a préstamo por un año, con opción de compra", esboza el mismo.

Posteriormente, el club compartió en sus redes sociales las imágenes de la firma del contrato. En las fotografías, se ve al futbolista junto al presidente Stéfano Di Carlo y, en otras tomas, acompañado por Agustín Forchieri (secretario general), Mariano Barnao (gerente de fútbol) y su representante, Christian Bragarnik.

Además, postearon un video en el que el jugador de 25 años dijo sus primeras palabras como refuerzo del Millonario. "Hola a todos, les habla Fausto. Estoy muy feliz de llegar al club más grande de la Argentina", manifestó el oriundo de Hurlingham.

Vera llegará a préstamo por un año, con un cargo de USD $500.000 y una opción de compra de USD $4.000.000. River comenzará este sábado a emprender la pretemporada para preparar el 2026 en Ezeiza y Vera formará parte de la misma.

Formado en Argentinos Juniors, el mediocampista categoría 2000 se consolidó rápidamente como un proyecto de exportación, lo que motivó su salto al fútbol brasileño: primero al Corinthians (2022) por 7 millones de dólares y luego al Atlético Mineiro (2024) por 4.5 millones.