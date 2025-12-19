Después del entusiasmo postelectoral, en diciembre volvió a caer la confianza del consumidor

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que mide la Universidad Di Tella se ubicó en 45,55 puntos en diciembre, lo que representa una caída mensual de 1,07%. De este modo, se interrumpe el proceso de recuperación que se había observado en los dos meses previos. En la comparación interanual, el índice registra una disminución similar, de 1,04% respecto de 2024.

El pico de índice durante el actual gobierno se registró en enero de 2025, con un valor de 47,38 puntos. Posteriormente, tuvo una fuerte caída, seguida de una recuperación parcial. A diciembre de 2025, el ICC se ubica 3,86% por debajo del pico de enero. El piso se registró en enero de 2024, con 35,60 puntos.

Al mirar el país, se observa un fuerte contraste entre las regiones: mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el índice mejoró 21,01% frente a noviembre, en el Gran Buenos Aires cayó 2,49% y en el interior, 7,82%.

CABA es la región con el índice más alto, mientras que el GBA presenta el nivel más bajo entre las tres.

Por ingresos, la confianza cayó 4,47% en los hogares de ingresos bajos, mientras que se mantuvo en los de ingresos altos.

Por subíndices, Bienes Durables e Inmuebles cayó 3,38%, Situación Macroeconómica disminuyó 0,53% y Situación Personal subió 0,03%.

Tanto las Condiciones Presentes como las Expectativas Futuras mostraron caídas en diciembre. Las Condiciones Presentes disminuyeron 1,70% respecto a noviembre. Por su parte, las Expectativas Futuras cayeron 0,66% en el mes.

El relevamiento se hizo entre el 1 y el 15 de diciembre de 2025.