Werner piensa en el nuevo auto, la pretemporada y los cambios reglamentarios

Mariano Werner no tuvo una temporada sólida dentro del Turismo Carretera y con vistas a encarar el 2026 con mejores expectativas, el entrerriano está armando un Ford Mustang nuevo. Durante la última fecha de las TC Pick Up, el referente de la marca del óvalo charló con Carburando de diversos temas y uno de ellos fue el avance en su flamante unidad.

“Uno de los autos estaría prácticamente listo en unos 10 días, pero la realidad es que al tener un cambio reglamentario mínimo tanto de cilindrada como aerodinámico, cuestión que no teníamos ensayado con el Chata Saparrat en el CFD, la cuestión va a pasar por, primero, sacarle el grueso ahí”, explicó Werner en primera instancia.

Además, el oriundo de Paraná señaló que la puesta en pista del Mustang se dará cuándo estén las mejores condiciones posibles. “Dependerá de los climatológico hasta fin de año, porque con una jornada muy calurosa no sirve de nada una prueba y también hay mucho sponsor day, así que la actividad en el kilómetro se complicaría, por lo cual, para gastar un ensayo, prefiero hacerlo de la mejor manera previo al calendario”, confesó.

A la par con el armado de su nuevo auto, Werner tiene por delante días de mucho trabajo para terminar de confeccionar su proyecto para el año que viene. El tricampeón del TC estará abocado al desarrollo de su vehículo, pero también le dedicará tiempo a reunión el presupuesto junto a su grupo de sponsors.

“La preparación para el 2026 va a ser en dos partes. En el caso mío, al ser un poco la cara del equipo, busco formar el mejor grupo y ser los mejores tanto arriba del auto como abajo. Siempre hay movimientos mínimos, cosas que fueron bien y otras que no tan bien, por lo que tendré una charla con los chicos en estos días, para delinear los trabajos y analizar el reglamento del próximo año. Y por otra parte, también tengo el trabajo con los sponsors a lo largo de las semana y todo lo que conlleva eso”, sostuvo.

Por otra parte, el entrerriano habló de los motores que se esperan dentro del TC a partir de la temporada 2027 y dejó una contundente opinión: “Vi lo que vieron ustedes. Por supuesto que ves cómo está hecho y es innovador. Hoy en día se nos van consumiendo los blocks, no hay para tanta cilindrada y todo genera un desgaste”, aclaró.

“Los motores van por ese camino, se buscó mayor potencia para ver si el piloto está a prueba y que se cometan más errores. Ojalá que sea para bien, la ACTC lo hace con mucho tiempo de anticipación”, cerró Werner en diálogo con Carburando.