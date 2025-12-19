Turismo Nacional: Ever Franetovich giró en el autódromo Ciudad de Paraná

El autódromo Ciudad de Paraná del Club de Volantes Entrerrianos fue el escenario elegido por Ever Franetovich para probar junto al equipo Crucianelli GC Competición. El pasado martes, el piloto santafesino compartió la conducción del Ford Focus que utilizó esta temporada del Turismo Nacional Clase 3 con Ramiro Cano, incorporado especialmente a esta prueba.

“Dado el corto receso entre competencias, es que con el equipo decidimos antes de fin de año probar en Paraná para analizar el comportamiento del auto a partir de una serie de elementos que probamos, lo cual dio como resultado un gran funcionamiento, encontrando un gran balance en el tren delantero y trasero, acaso algo necesario para nosotros”, expresó al respecto.

El resultado de las pruebas abre un panorama netamente alentador para el piloto nativo de Venado Tuerto, Santa Fe, frente a los próximos desafíos. “Tenemos el objetivo claro de intentar disputar el campeonato y no tengo dudas que lo lograremos. Previo a la carrera, es intención de hacer una segunda prueba para dejar todo en condiciones frente al próximo campeonato”, expresó.