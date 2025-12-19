El Senado debatió el Presupuesto en comisión: se dictaminó el proyecto de Diputados sin cambios

La Comisión de Presupuesto del Senado debatió hoy el proyecto de presupuesto que se aprobó en la madrugada del miércoles en la Cámara baja y dictaminó el texto remitido por Diputados sin modificaciones para asegurar su sanción antes de fin de año.

Pese a que desde la Casa Rosada habían amenazado con vetar el presupuesto si el Senado lo aprobaba sin el capítulo XI -eliminado por la Cámara de Diputados-, entre los senadores oficialistas imperó el pragmatismo: el 26 de este mes buscarán aprobar la media sanción sin cambios para evitar que retorne a la cámara de origen, lo que demoraría el trámite parlamentario.

En el polémico capítulo XI del proyecto, el Gobierno había incorporado la derogación de las leyes de financiamiento de las universidades y de emergencia en discapacidad, ambas vetadas por el presidente Javier Milei, pero luego insistidas por el Congreso. Durante el debate del miércoles pasado en la Cámara baja, una mayoría opositora rechazó no solo el artículo 75, que refería a estas normativas, sino el capítulo completo.

En la sesión del 26 de diciembre, el Senado también tiene previsto discutir también el proyecto de ley de Inocencia Fiscal, el cual ya cuenta con media sanción de la Cámara baja. Los integrantes de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales le dieron dictamen favorable esta mañana, publicó el diario La Nación.

Poco después, a las 10, se reunió la Comisión de Presupuesto, presidida por Ezequiel Atauche, que recibió a Carlos Guberman, secretario de Hacienda de la Nación; a Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos, y a Germán Cabado, subsecretario de Presupuesto.

Los funcionarios insistieron en la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, una de las prioridades que ahora buscará apuntalar La Libertad Avanza rumbo al debate en el recinto de la semana próxima.

Pasado el mediodía, y con 11 firmas, el oficialismo dictaminó el texto tal como fue remitido por la Cámara de Diputados. “El presupuesto es una ley como cualquier otra. La propone el Ejecutivo, pero la deciden los diputados y senadores. Si hay algunos diputados que han tomado el camino del déficit fiscal nosotros ya veremos cómo hacemos para corregirlo, pero el camino del déficit cero es innegociable para nosotros”, sostuvo el senador libertario Ezequiel Atauche.

Guberman fue el encargado de abrir el debate y defender el proyecto del oficialismo, en particular su compromiso con el equilibrio fiscal. En este sentido, el funcionario del Ministerio de Hacienda habló de una fuerte baja impositiva, equivalente -según sus cálculos- a 2,5 puntos del PBI, basada fundamentalmente en la quita del impuesto país y los derechos de exportación al sector industrial.

Como contrapartida, subrayó también el papel de la gestión de Javier Milei en la reducción de gastos -entre otros, de fondos fiduciarios- y el recorte en el empleo público para ordenar las cuentas públicas. Según detalló, con la administración libertaria “se redujo un 15% la planta de empleo a nivel nacional”.

La defensa del equilibrio fiscal también estuvo a cargo de la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que negoció hasta último minuto para garantizar la firma del dictamen. La senadora buscaba, en realidad, anotarse un primer triunfo en su nuevo rol parlamentario con la media sanción de la reforma laboral antes de fin de año. Se trata de un plan que terminó por descartar ayer por la tarde, durante la movilización de la CGT contra la iniciativa, cuando adelantó que la discusión en el recinto se postergaría hasta febrero, consignó el diario La Nación.

Durante el debate en la Comisión de Presupuesto, el senador Eduardo “Wado” de Pedro cuestionó el intento del Gobierno de derogar las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad en Diputados y reclamó por la falta de obra pública. Una mayor inversión en esta área fue otra de las demandas que levantó la oposición durante la reunión. “La Nación no ha invertido un solo peso”, denunció el senador Carlos Linares, del bloque Justicialista.

Ante los reclamos, Guberman afirmó que el Gobierno no va a “dejar de atender la infraestructura que le corresponde al estado como las rutas nacionales”, pero reivindicó el esquema público-privado que pretende aplicar la administración de Milei. “Del total de la red vial nacional, el 80% del tráfico pasa por el 30% de las rutas. Eso es lo que se está concesionando. ¿Qué nos permite eso? Destinar el 100% de los recursos de Vialidad Nacional al resto del sistema", planteó. “Se están retomando una gran cantidad de obras. De las 240 obras de las que el estado nacional se hace cargo, el 90% son viales”.

“Inocencia” fiscal

Más temprano, el oficialismo logró dictaminar el proyecto de Inocencia Fiscal en la comisión de Justicia y Asuntos Penales, presidida por el senador riojano por La Libertad Avanza Juan Carlos Pagoto. El proyecto será tratado en la sesión prevista para el próximo 26 de diciembre, en la que también se trataría el presupuesto.

El proyecto apunta a garantizar que los ahorristas puedan disponer de su dinero libremente “sin tener que demostrar de dónde lo sacaron todo el tiempo” y, así, inyectar los pesos y dólares “guardados debajo del colchón” a la economía formal. Para ello, prevé subir los umbrales del régimen penal tributario, actualizar los costos de las multas y crear una declaración jurada simplificada de Ganancias, entre otros cambios. La iniciativa del Gobierno recibió el apoyo de los legisladores de La Libertad Avanza, Pro y la Unión Cívica Radical (UCR), destacó el diario La Nación.

“Este nuevo enfoque reconoce que los contribuyentes son inocentes hasta que el fisco, con documentación y pruebas, demuestre lo contrario. Es un cambio conceptual muy importante”, señaló el senador nacional Maximiliano Abad, que firmó en disidencia y pidió que la aplicación de las multas discrimine entre pequeños emprendimientos y grandes empresas. La presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, se comprometió a analizar esa modificación rumbo al debate en el recinto.