Los bancos rechazan el pago de salarios con billeteras virtuales y hablan de riesgo de "corralito digital"

En la sesión extraordinaria del jueves en el Senado, el Gobierno anunció que prorrogará su tratamiento de la ley en sesión para una segunda etapa de las sesiones extraordinarias, en el mes de febrero. El objetivo del oficialismo ahora es alcanzar dictamen del proyecto de Presupuesto 2026 este viernes 19 de diciembre a las 10 horas, en una reunión de comisiones.

A través de su representante Marcelo Mazzón, la asociación explicó que las cuentas sueldo actuales son 100% gratuitas y seguras, respaldadas por seguros de depósito (SEDESA) y altos estándares internacionales (Basilea), "niveles de confianza que los PSP (Proveedores de Servicios de Pago, también conocidos como billeteras digitales aún no poseen".

Además, argumentó que el ahorro captado a través de las cuentas sueldo es la "materia prima" que los bancos transforman en créditos para inversión, producción y empleo. Si esto pasa a las billeteras virtuales que derivan sus saldos a los Fondos Comunes de Inversión (FCI), se elimina la capacidad de financiar a empresas y consumidores argentinos.

En ese sentido, ABAPPRA planteó un hipotético escenario en el que los usuarios de las billeteras digitales masivamente deciden usar su dinero físico al mismo tiempo, que haría que los FCI deberían desarmen sus posiciones rápidamente para transferir a las cuentas bancarias. Esto generaría un cuello de botella en el sistema de pagos ya que todo el dinero sería operativamente inexistente en la red de sucursales bancarias. "Sería el primer corralito digital del mundo", alertó Mazzón.