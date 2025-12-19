Con Paraná para la primera fecha, el TN confirmó 11 de sus 12 escenarios

La apertura para el Turismo Nacional en sus Clases 2 y 3 será el 8 de febrero en Sauce Montrull.

El autódromo Ciudad de Paraná recibirá la primera derecha del Turismo Nacional, según confirmó la Asociación Pilotos Autos Turismo (APAT). Este jueves se confirmaron 11 de los 12 escenarios para 2026 y el del Club de Volantes Entrerrianos está incluido. El 8 de febrero en Sauce Montrull se correrá el capítulo inicial para la Clases 2 y 3.

La presentación del calendario de actividades fue este jueves en el Edificio Central de Televisión Pública Argentina. Estuvieron presentes los pilotos que obtuvieron los certámenes de todas las categorías comprendidas, concurriendo en representación de APAT los pilotos Bautista Damiani (Campeón TN Clase 2) y Julián Santero (Campeón TN Clase 3), acompañados por el Gerente General de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo, Sr. José Luís Martos.

El acto, al cual también concurrieron pilotos y autoridades de las categorías Turismo Carretera, TC Pista, TC Mouras, TC Pista Mouras, TC PIck UP, TC Pista Pick UP, Turismo Carretera 2000, Turismo Pista y Fórmula 2 Argentina, fue encabezado por el Sr. Fernando Miori, Gerente General de la Asociación Corredores Turismo Carretera,

En la Presentación Oficial, se confirmó que el Autódromo Ciudad de Paraná – Club de Volantes Entrerrianos recibirá la apertura del Campeonato 2026 entre los días 6, 7 y 8 de febrero, mientras que el Autódromo Ciudad de Viedma (Viedma, Río Negro), será el escenario del Gran Premio Coronación, entre los días 27, 28 y 29 de noviembre.

Asimismo, se confirmó que la competencia a disputarse en el Autódromo Roberto Mouras (La Plata), se desarrollará conjuntamente con la categoría TC Mouras y TC Pista Mouras, mientras que la programación a realizarse el venidero 02 de agosto, el TN Clase 2 y Clase 3 compartirá el Cronograma de Actividades junto al Turismo Carretera y TC Pista.

Un total de 12 competencias, cuyos escenarios se encuentran confirmados, comprenderá el próximo Calendario de Actividades de TN Clase 2 y Clase 3, según se indica a continuación: