River: Driussi se lesionó y está en duda para el Superclásico

En las últimas horas se confirmó que Sebastián Driussi sufrió una distensión en su isquiotibial izquierdo. Se trata de la misa zona en la que se había desgarrado y como consecuencia de esta lesión no estará presente en el partido del domingo ante Gimnasia de La Plata. Incluso peligra su presencia en el Superclásico que se disputará la fecha siguiente.

La información se confirmó durante el primer entrenamiento del Millonario de la semana que tuvo lugar este lunes. El atacante se lesionó en la misma zona en la que se desgarró un mes atrás y no estará frente a Gimnasia. Esperarán a ver el desarrollo de su lesión, pero posiblemente también se ausente del duelo ante Boca Juniors por la 15ª fecha.

El jugador de 29 años salió en el entretiempo del partido que River perdió ante Independiente Rivadavia de Mendoza. Esa situación preocupó al cuerpo técnico, que asumió que se trataba de un problema real al tener los resultados de los estudios este lunes.

La molestia apareció en la misma zona en la que se desgarró el 17 de septiembre ante Palmeiras, en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Aunque el atacante volvió ante Sarmiento de Junín, la carga de los duelos ante el Verde, Talleres y la Lepra por Copa Argentina volvieron a traer problemas.

Driussi se perderá el partido ante Gimnasia, posiblemente esté ausente ante Boca y también podría faltar en el partido ante Vélez. Su vuelta se produciría en un hipotético duelo de octavos de final. Su reemplazo natural es Facundo Colidio, aunque será Marcelo Gallardo el responsable de definirlo.

Desde su regreso a River, Driussi disputó 32 encuentros y anotó 10 goles. En el mismo período atravesó tres lesiones que lo hicieron perderse 15 partidos.