Un nuevo encuentro de "Entre Ríos Cantada" abordará la obra de José María Fernández Unsaín

La Biblioteca Provincial de Entre Ríos será sede de una nueva jornada del ciclo de lectura "Entre Ríos Cantada", que tendrá lugar este jueves 30 de octubre, a las 18, en Alameda de la Federación 278. La propuesta, coordinada por el escritor y docente Matías Armándola, invita a recorrer la obra del poeta entrerriano José María Fernández Unsaín, una figura destacada de la literatura regional del siglo XX cuyo trabajo aún reclama mayor difusión y análisis crítico dentro del acervo cultural de la provincia. La actividad tiene como objetivo promover la lectura y el reconocimiento de autores locales que trabajaron por construir una identidad literaria propia en la región.

Este nuevo encuentro se enmarca en un ciclo que retoma el espíritu de la antología homónima compilada por Luis Alberto Ruiz en 1955. Aquella publicación se propuso reunir voces diversas de la poesía entrerriana y celebrar a los escritores que plasmaron en sus textos paisajes, historias y modos de habitar esta tierra. Setenta años después, la Biblioteca Provincial continúa haciendo resonar esa herencia a través de reuniones destinadas a recuperar y compartir obras que quedaron relegadas a un lugar secundario en la circulación cultural.

Según adelantaron desde la organización, Fernández Unsaín, nacido en 1918 y fallecido en 1997, es considerado una de las plumas más sensibles y singulares de la lírica provincial. Pero pese a la relevancia de su trayectoria, su nombre todavía no ocupa el lugar que merece en los estudios literarios vinculados a Entre Ríos, por lo que este encuentro apunta a acercar su obra a nuevos lectores.

También destacaron que los participantes que lo deseen podrán solicitar certificación con puntaje docente, ya que la propuesta fue declarada de Interés Educativo por el Consejo General de Educación. La inscripción puede realizarse de forma presencial o a través de este enlace.

La actividad será libre y gratuita.