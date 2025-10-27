Con récord de participación, se conocieron los ganadores del 4° Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos

La convocatoria federal del 4° Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos, impulsada por la Secretaría de Cultura de la provincia a través del Museo de la Imagen, tuvo un récord de participación. Las y los autores seleccionados recibirán premios monetarios y sus obras formarán parte de una muestra conjunta.

El jurado estuvo integrado por los fotógrafos Julián Villarraza, Juliana Faggi y Juan Vidal. De acuerdo con el calendario oficial, la inauguración del Salón será el 6 de diciembre.

Obras premiadas

Categoría color

1° Premio: El resplandor de Máximo, de Álvaro Mariano Monzón de San Jaime.

2° Premio: El astronauta, de la serie Realismo Mágico entrerriano de Luis Vargas González de San Jaime.

3° Premio: Efímero, de María Soledad Tessore de Paraná.

Categoría blanco y negro

1° Premio: Soledades en el río, de Carlos Alberto Contreras de Concordia.

2° Premio: Caballo Negro, de Diego Páramo de Paraná.

3° Premio: Hermano Entrerriano, de Rubén Darío Clivio de Paraná.