Obispos argentinos se reunieron con el Papa León XIV en un encuentro histórico

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, Monseñor Marcelo Colombo, se reunió junto con otros obispos argentinos por primera vez con el Papa León XIV en Roma. El encuentro, considerado histórico, permitió el diálogo directo de los obispos argentinos con el Santo Padre.

Monseñor Colombo expresó a través de sus redes sociales que fue la oportunidad de conocerlo y de también establecer una línea directa acerca de la misión de la Iglesia en la República Argentina. Compartió entonces estas palabras: "Esta mañana he tenido la alegría de compartir un momento de diálogo con el Papa León. Ha sido la oportunidad de conocerlo y de también establecer con él una conversación acerca de la vida y la misión de la Iglesia en la Argentina".

El arzobispo también recordó con nostalgia la visita del Papa Francisco al Perú, cuando él era obispo de Chiclayo, señalando: "Fue un momento de mucha fraternidad y a la vez también para recordar la visita del Papa Francisco al Perú cuando él era obispo de Chiclayo y me tocó acompañar esa visita como parte de la Iglesia de la Argentina".

Además, Monseñor Colombo compartió su impresión sobre el encuentro, señalando que se fueron con el corazón lleno de esperanza de este camino que la Iglesia ha iniciado de la mano del nuevo Papa. Este mensaje subraya el compromiso ante esta nueva etapa bajo el liderazgo del flamante pontífice.