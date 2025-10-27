Boca reaccionó ante Barracas Central y festejó para quedar en zona de playoffs

Milton Giménez, en una ráfaga, puso en ventaja al Xeneize ante el Guapo en el complemento.

Boca se puso al día con una victoria ante Barracas Central por 3 a 1 en el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol y sumó tres puntos clave para sus aspiraciones de clasificar a la siguiente fase del certamen y la próxima edición de la Copa Libertadores de América. El encuentro de este lunes en el estadio Claudio Tapia, por la 12ª fecha del campeonato de Primera División, había sido postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

El Xeneize comenzó en desventaja por un gol de Rodrigo Insúa en el primer tiempo, sin embargo revirtió el resultado adverso con dos tantos de Milton Giménez y uno de Miguel Merentiel, ambos en el segundo tiempo.

El Guapo sufrió antes del cuarto de hora la expulsión de Iván Tapia por doble amarilla; Leandro Paredes, por su parte, recibió la quinta tarjeta amarilla y no podrá jugar ante Estudiantes de La Plata.

Un par de jugadas después de la expulsión de Tapia por doble amarilla, apareció Rodrigo Insúa, quien sacó un potente sablazo desde tres cuartos del campo de Boca para marcar un golazo para el 1-0 parcial.

Tras varios minutos donde el equipo de Claudio Úbeda no encontraba los caminos, el cuadro visitante enderezó el rumbo en el complemento. Giménez se despachó con un doblete en tres minutos y, tras una notable jugada individual de Exequiel Ceballos, Merentiel convirtió el 3-1 final.

Con este resultado, Boca escaló hasta la tercera posición de la zona A con 20 unidades, mientras que Barracas Central quedó relegado a la novena ubicación con 18 puntos. Al mismo tiempo, el Xeneize se metió en zona de clasificación directa a la Libertadores con 53 unidades en la segunda plaza.

El próximo partido de Boca será contra Estudiantes en La Plata, el domingo 2/11 a partir de las 16. En la siguiente presentación se enfrentará a River Plate en La Bombonera. Por su parte, el Guapo chocará contra Argentinos Juniors el sábado 1° de noviembre desde las 16, consigna Infobae.