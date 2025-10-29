La FBER se suma al Mes Rosa de concientización sobre el cáncer de mama

Todos los equipos de la Liga Provincial de Básquet de Mayores portarán un distintivo rosa en la última fecha de la primera fase.

En el marco del Mes Rosa de prevención y concientización sobre el cáncer de mama, la Federación de Básquetbol de Entre Ríos (FBER) acompañará el fin de semana esta importante causa con una acción simbólica pero significativa.

Durante la disputa de la última fecha de la Primera Fase de la Liga Provincial Masculina de Mayores, los equipos participantes y los cuerpos arbitrales lucirán algún distintivo de color rosa como muestra de compromiso y apoyo a la lucha contra esta enfermedad.

El objetivo de la iniciativa es visibilizar la importancia de la prevención y los controles médicos periódicos, recordando que la detección temprana sigue siendo la herramienta más efectiva para salvar vidas.

El presidente de la FBER, Julio Giménez, indicó que “desde la Federación buscamos no solo promover el desarrollo deportivo en la provincia, sino también utilizar el deporte como un canal de concientización social, generando espacios que fomenten hábitos saludables y mensajes de cuidado y responsabilidad”.

“Agradecemos a los clubes, árbitros y comisionados por la buena predisposición para sumarse a la iniciativa en los próximos partidos y acompañar esta fecha tan importante desde lo social”, agregó.

Fuente: Prensa FBER