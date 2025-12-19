El gobierno uruguayo y la empresa HIF firmaron el memorando para instalar una refinería frente a Colón

El documento firmado por el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez y representantes de la compañía HIF, establece el acuerdo para la construcción y operación de una planta de los denominados "e-combustibles", a partir de energía renovable, hidrógeno verde. El proyecto prevé la producción de 880.000 toneladas por año de esos combustibles en su última fase, a partir de 2029. La inversión total superará los 5.000 millones de dólares, anuncia el sitio oficial.

El memorando de entendimiento fue suscripto en Torre Ejecutiva este jueves 18, entre Sánchez, y Víctor Turpaud y Martín Bremermann, representantes de la empresa HIF. De acuerdo a lo establecido en el documento, el proyecto HIF consiste en la construcción y operación de una planta de combustibles sintéticos producidos con energía renovable (e-combustibles), a partir de energía renovable, hidrógeno verde dióxido de carbono (CO?).

Para ello, se prevé la construcción de una planta de hidrógeno verde por electrólisis, una planta de captura de CO? de fuentes industriales y biomasa, una planta que transforma el hidrógeno verde y el CO? en e-metanol y una planta para la producción de e-gasolina, que convierte el metanol en gasolina sintética y en e-gas licuado, así como los parques de energías renovables y todos los servicios requeridos.

El proyecto prevé la producción de unas 880.000 toneladas por año de e-combustibles en su última fase. Lo producido será transportado en tren al puerto de Montevideo para su exportación.

El memorando precisa que, a partir de 2029, está previsto concretar exportaciones por un valor medio anual de 253 millones de dólares, en el primer módulo, y 1.012 millones de dólares, una vez que los cuatro módulos estén operativos. Europa y Asia serán los principales destinos de la exportación.

El proyecto requerirá una inversión total aproximada de 5.385 millones de dólares y estará emplazado en el departamento de Paysandú. HIF prevé ocupar a unos 1.400 empleados durante la etapa de construcción y a otras 300 personas a tiempo completo, en forma permanente en la etapa de operación, detalla el memorando.

El acuerdo también establece el funcionamiento de un comité de alto nivel de seguimiento del proyecto, integrado por el titular de la Secretaría de la Presidencia de la República, los titulares de los ministerios de Economía y Finanzas; Industria, Energía y Minería; Ambiente; Transporte; y Obras Públicas. También participarán representantes de la empresa HIF.

Además, se establece la conformación de un comité técnico de seguimiento que también integrarán representantes del Gobierno y la empresa, para dar seguimiento diario “a todas las acciones requeridas para el desarrollo” del proyecto de HIF.

Ubicación

En cuanto al lugar donde se ubicará el megaemprendimiento, se detalla que será “en los padrones N° 11.950 y N° 11.951 de la 12° Sección Catastral del departamento de Paysandú, habiéndose ajustado el emplazamiento de la planta para ampliar el área de servicio ambiental”.

