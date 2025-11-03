Fútbol: en el clásico de Crespo, Unión sacó ventaja ante Sarmiento en la primera semifinal

Unión de Crespo le ganó a Sarmiento, en el clásico, y quedó un poco más cerca de la final de la LFPC. Foto: Estación Plus.

En la ciudad de Crespo, Unión derrotó por 2 a 0 a Sarmiento, en el partido de ida de las semifinales del Torneo Clausura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. El cotejo se jugó este domingo en cancha del CAS y la revancha será el próximo fin de semana en cancha del CAUC.

Los gritos llegaron uno en cada tiempo. En el segmento inicial, a los 32 minutos, Pablo Rodríguez se elevó en el primer palo para anotar la primera conquista. En el complemento, a los 38’, fue Mauro Silva, por la misma vía, quien amplió el marcador.

Por otra parte, en la otra llave de las semifinales, Unión Agrarios Cerrito empató 0 a 0 en su casa frente a Viale FBC. La revancha se disputará el venidero domingo en tierras vialenses.